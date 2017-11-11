Rusya, Afganistan’da eski Cumhurbaşkanı Karzai’yi destekliyor

Eski Afgan Devlet Başkanı Hamid Karzai, kendisini Kremlin’in analizlerinin en iyi propagandacısı olarak gören Moskova tarafından desteklenecek.

Karzai iktidarı terk edip afyon kaçakçılığı görevlerini IŞİD’e devrettiğinden beri eski Cumhurbaşkanı Washington’a karşı tavır aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında, IŞİD’i CIA’nin bir aracı olmakla suçlamıştı [1].

Artık halkının geleceğiyle ilgilenen Hamid Karzai, Talibanlar ile uzlaşılmasını savunmaktadır. Katar, Norveç ve Almanya’nın onlarla konuştuğunu ve aynı şeyi kendisinin de yapabileceğini iddia ediyor. On altı yıl süren savaş sonrasında böylece Rusya ile aynı çıkarımlara varmış oluyor.

Ekim ayında Valdaï’de gerçekleştirilen görüşmelere davet edilmişti.