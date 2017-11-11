Voltaire İletişim Ağı

Rusya, Afganistan’da eski Cumhurbaşkanı Karzai’yi destekliyor

Voltaire İletişim Ağı
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Eski Afgan Devlet Başkanı Hamid Karzai, kendisini Kremlin’in analizlerinin en iyi propagandacısı olarak gören Moskova tarafından desteklenecek.

Karzai iktidarı terk edip afyon kaçakçılığı görevlerini IŞİD’e devrettiğinden beri eski Cumhurbaşkanı Washington’a karşı tavır aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında, IŞİD’i CIA’nin bir aracı olmakla suçlamıştı [1].

Artık halkının geleceğiyle ilgilenen Hamid Karzai, Talibanlar ile uzlaşılmasını savunmaktadır. Katar, Norveç ve Almanya’nın onlarla konuştuğunu ve aynı şeyi kendisinin de yapabileceğini iddia ediyor. On altı yıl süren savaş sonrasında böylece Rusya ile aynı çıkarımlara varmış oluyor.

Ekim ayında Valdaï’de gerçekleştirilen görüşmelere davet edilmişti.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Former Afghan President Karzai Calls Islamic State ’Tool’ of US”, Noor Zahid & Rahimgul Sarwan, Voice of America, April 19, 2017.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Rusya, Afganistan’da eski Cumhurbaşkanı Karzai’yi destekliyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 11 Kasım 2017, www.voltairenet.org/article198736.html

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