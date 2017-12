Durante i mandati di George Bush Jr. e Barack Obama, i documenti che definivano le loro strategie di sicurezza nazionale erano basati sul principio secondo cui gli Stati Uniti d’America erano l’unica superpotenza del mondo. Potevano condurre la «guerra infinita» sostenuta dall’ammiraglio Arthur Cebrowski, in altre parole potevano distruggere sistematicamente qualsiasi organizzazione politica nelle aree già instabili del pianeta, a cominciare dal «Grande Medio Oriente». I presidenti hanno indicato i loro progetti per ogni regione del mondo . Tutto ciò che i comandi di combattimento unificati dovevano fare era applicare queste istruzioni.

La strategia di sicurezza nazionale di Donald Trump rompe quasi interamente con questa letteratura. Conserva alcuni degli elementi mitologici di questi precedenti mandati, ma tenta soprattutto di riposizionare gli Stati Uniti come Repubblica nel 1791(vale a dire al momento del compromesso con la Dichiarazione dei diritti) e non più come l’Impero che è diventato l’11 settembre 2001.

Il ruolo della Casa Bianca, la sua diplomazia e le sue forze armate non è più quello di governare il mondo , ma per proteggere «gli interessi del popolo degli Stati Uniti».

Nella sua introduzione, Donald Trump segna la sua differenza con i suoi predecessori, denunciando le politiche del "cambio del regime" e della "rivoluzione democratica mondiale" adottate da Ronald Reagan e gestite da amministrazioni civili trotzkiste successive. Riafferma la classica realpolitik come dichiarata da Henry Kissinger ad esempio, fondata sull’idea di «nazioni sovrane».

Il lettore terrà comunque presente che alcune agenzie intergovernative del gruppo «Five Eyes» (Australia, Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Regno Unito), come National Endowment for Democracy, sono ancora dirette dai trotskysti .

Donald Trump distingue tre tipi di difficoltà che il suo paese dovrà affrontare -

Prima di tutto, la rivalità con la Russia e la Cina;

Successivamente, l’opposizione di «stati canaglia» (Corea del Nord e Iran) nelle rispettive regioni;

Infine, la minaccia al diritto internazionale incarnata dai movimenti jihadisti e dalle organizzazioni criminali transnazionali.Sebbene anche lui consideri gli Stati Uniti come l’incarnazione del Bene, non demonizza i suoi rivali, avversari e nemici , ma cerca di capirli, a differenza dei suoi predecessori.

Ancora una volta usa il suo slogan «America First!» E ne fa il suo fondamento filosofico. Storicamente, questa formula è ancora associata al supporto del nazismo, ma questo non è il suo significato originale. Inizialmente era un modo di rompere con la politica atlantista di Roosevelt - l’alleanza con l’impero britannico per governare il mondo.

Il lettore ricorderà che il primo governo dell’amministrazione Obama ha dato un posto eccessivo ai membri della Società Pellegrina (nessun legame con la Mont-Pelerin Society), in altre parole un club molto privato presieduto dalla Regina Elisabetta II. Questo era il gruppo che ha pilotato l’après-crise finanziario del 2008.

Per guidare questa politica di ritorno ai principi repubblicani del 1791 e all’indipendenza dagli interessi finanziari britannici, Donald Trump pone quattro pilastri:

La protezione del popolo degli Stati Uniti, la sua patria e il suo modo di vivere;

La prosperità degli Stati Uniti;

Il potere dei suoi eserciti;

Lo sviluppo della sua influenza.Quindi, non immagina la sua strategia in opposizione ai suoi rivali, ai suoi avversari e ai suoi nemici, ma come una funzione del suo ideale repubblicano e indipendente .

Per evitare interpretazioni errate, egli precisa che mentre può considerare che gli Stati Uniti sono un esempio per il mondo, non è né possibile né desiderabile imporre il proprio stile di vita agli altri - in particolare perché questo modo di vivere non può essere considerato come l ’«inevitabile risultato finale del progresso». Non pensa alle relazioni internazionali come alla regola degli Stati Uniti nel mondo, ma alla ricerca di "rapporti reciproci" con i suoi partner.

I quattro pilastri della dottrina America First sulla Sicurezza Nazionale

La protezione del popolo degli Stati Uniti implica, soprattutto, il ripristino delle frontiere (terrestri, aeree, marittime, spaziali e cyber-spaziali) che sono state progressivamente distrutte dai globalisti.

Queste frontiere hanno lo scopo di neutralizzare l’uso di armi di distruzione di massa da parte di gruppi terroristici e criminali, e anche di contenere le pandemie e impedire l’ingresso di droghe o immigranti illegali. Per quanto riguarda le frontiere ciberspaziali, Donald Trump rileva la necessità di proteggere Internet dando priorità, successivamente, alla sicurezza nazionale, all’energia, alle banche, alla salute, alle comunicazioni e ai trasporti. Ma tutto ciò rimane piuttosto teorico.

Mentre, dalla presidenza di Richard Nixon, la guerra contro la droga era stata selettiva, volta a non prosciugare l’alluvione di sostanze illegali, ma indirizzandola verso determinate minoranze etniche, Donald Trump risponde a una nuova necessità. Consapevole del crollo dell’aspettativa di vita che colpisce esclusivamente i maschi bianchi sotto Barack Obama, la disperazione che ciò causò e l’epidemia opioida che ne seguì, Trump ritiene che la lotta contro i cartelli sia una questione di sopravvivenza nazionale .

Parlando della guerra contro il terrorismo, non è chiaro se si riferisca ai "lupi solitari" che continuano a combattere anche dopo la caduta del Califfato, come è avvenuto con certi gruppi delle Waffen SS dopo la caduta del Reich o il mantenimento del sistema britannico del jihadismo. Se la seconda ipotesi è corretta, sarebbe una chiara ritrattazione delle sue dichiarazioni di intenti durante la sua campagna elettorale e i primi mesi della sua presidenza. Sarebbe quindi obbligato a chiarire l’evoluzione delle relazioni tra Washington e Londra, nonché le conseguenze di questo cambiamento riguardante la gestione della NATO.

In ogni caso, notiamo uno strano passaggio dal testo che afferma come segue: "Gli Stati Uniti lavoreranno con i loro alleati e partner per dissuadere e destabilizzare altri gruppi che minacciano la patria - compresi i gruppi sponsorizzati dall’Iran, come gli Hezbollah libanesi ».

Per tutte le azioni anti-terrorismo, Donald Trump considera stringenti alleanze con altre potenze, tra cui Russia e Cina.

Infine, per quanto riguarda la resilienza degli Stati Uniti, convalida il programma di "Continuità di governo", sebbene sia stato il diretto beneficiario del colpo di stato dell’11 settembre. Tuttavia, afferma che i cittadini che sono impegnati e informati sono alla base di questo sistema, che sembrerebbe evitare il pericolo di una replica di un tale evento.

Circa la prosperità degli Stati Uniti , condizione per lo sviluppo del suo programma di difesa, Donald Trump è un paladino del «sogno americano», dello «stato minimale» e della teoria «dell’economia a cascata» (dall’alto verso il basso ). Concepisce quindi un’economia basata sul libero scambio e non sulla finanziarizzazione. Prendendo il punto di vista opposto dall’idea comune che il libero scambio fosse uno strumento dell’imperialismo anglosassone, afferma che è giusto per gli attori principali se i nuovi attori accettano le regole. Sostiene che diversi Stati, tra cui la Cina, traggono profitto da questo sistema senza aver mai intrattenuto l’intenzione di adottare i suoi valori.

Si basa su questa idea - e non sull’analisi dell’aspetto di una classe transnazionale dei super-ricchi - per denunciare accordi commerciali multilaterali.

Continua annunciando la deregolamentazione di tutti i settori in cui l’intervento dello Stato non è necessario. Allo stesso tempo, sta progettando l’opposizione a tutti gli interventi degli Stati esteri e delle loro imprese nazionalizzate, che potrebbero distorcere gli scambi equi con gli Stati Uniti.

Intende sviluppare la ricerca teorica e le sue applicazioni tecniche e sostenere l’invenzione e l’innovazione. Per questo, progetta condizioni speciali e vantaggiose di immigrazione al fine di generare una "fuga di cervelli" verso gli Stati Uniti. Considerando le competenze acquisite, non come mezzo per stabilire un casello sull’economia mondiale attraverso i brevetti, ma come motore dell’economia statunitense, intende creare un archivio di sicurezza nazionale di queste tecniche e proteggerle al fine di mantenere la sua avanzata.

Infine, sul tema dell’accesso alle fonti di energia, osserva che per la prima volta gli Stati Uniti sono autosufficienti. Mette in guardia contro le politiche avviate in nome del riscaldamento globale, che implica la limitazione dell’uso dell’energia. Qui, Donald Trump non sta parlando della finanziarizzazione dell’ecologia, ma sta chiaramente lanciando una pietra nel giardino della Francia, promotore del "greening della finanza". Sostituendo questa domanda in un contesto più generale, afferma che gli Stati Uniti sosterranno tutti gli Stati che sono vittime di ricatti energetici.

Affermando che mentre gli Stati Uniti non sono più l’unica superpotenza , è la potenza dominante, afferma che il suo obiettivo centrale di sicurezza è il mantenimento di questa preminenza militare , in accordo con l’adagio romano Si vis pacem, para bellum.

Per prima cosa osserva che «la Cina sta tentando di escludere gli Stati Uniti dalla regione indo-pacifica, di estendere la portata del suo modello economico gestito dallo Stato e di riorganizzare la regione a proprio vantaggio». Secondo Trump, Pechino sta sviluppando la seconda capacità militare del mondo (sotto l’autorità del generale Xi Jinping) che si appoggia per il supporto alle competenze degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la Russia, «... sta cercando di ristabilire il suo status di grande potenza e creare sfere di influenza ai suoi confini». A tal fine, è «il tentativo di indebolire l’influenza degli Stati Uniti nel mondo e separare gli Stati Uniti dai suoi alleati e partner. Considera la NATO e l’Unione Europea come minacce ».

Questa è la prima analisi degli obiettivi e dei mezzi dei rivali degli Stati Uniti. Contrariamente alla «dottrina Wolfowitz», la Casa Bianca non considera più l’Unione europea come un concorrente, ma come l’ala civile della NATO. Rompendo con la strategia del sabotaggio economico dell’Unione europea da parte di George Bush Sr. e Bill Clinton, Donald Trump postula la possibilità di cooperare con i suoi rivali (che ora sono la Russia e la Cina), ma solo da una «posizione di forza».

L’attuale periodo vede il ritorno della competizione militare, con tre giocatori questa volta. Conoscendo la tendenza dei militari a prepararsi per l’ultima guerra, piuttosto che cercare di immaginare il prossimo, è una buona idea ripensare l’organizzazione e l’allocazione degli eserciti, ricordando che i tuoi rivali si posizioneranno in qualsiasi settore scelgano. Dovremmo notare che non è in questo capitolo che Donald Trump evoca il tallone d’Achille del Pentagono, ma molto prima nel testo. È nella sua introduzione, in un momento in cui il lettore è assorbito da considerazioni filosofiche, che menziona la nuova razza di armi russe, e in particolare la loro capacità di inibire i comandi e i controlli delle apparecchiature della NATO.

Il Pentagono deve rinnovare il suo arsenale, sia in quantità che in qualità. Deve abbandonare l’illusione che la sua superiorità tecnologica (in realtà, ora superata dalla Russia) possa compensare la sua inferiorità numerica. Segue un lungo studio dei domini dell’armamento, comprese le armi nucleari, che devono essere modernizzate.

Donald Trump intende invertire l’attuale funzionamento dell’industria della difesa. L’industria attualmente cerca di vendere i suoi prodotti allo stato federale - Trump spera che lo stato federale lancerà le proprie offerte e che gli industriali risponderanno a queste nuove esigenze. Sappiamo che oggi l’industria della Difesa non ha più gli ingegneri di cui ha bisogno per realizzare nuovi progetti. Il fallimento dell’F-35 è l’esempio più eclatante di questo. Il cambiamento per il quale il Presidente spera quindi presuppone la precedente organizzazione della "fuga di cervelli" verso gli Stati Uniti che ha già evocato.

Per quanto riguarda l’intelligence, ha adottato le teorie del suo ex consigliere della sicurezza nazionale, Michael Flynn.Vuole riposizionare non solo la Defense Intelligence Agency, ma l’intera «comunità dell’intelligence». L’obiettivo non è più riuscire a individuare, in qualsiasi momento, un capo terrorista o un altro, ma essere in grado di anticipare le evoluzioni strategiche dei suoi rivali, avversari e nemici. Ciò significa abbandonare l’ossessione del GPS e gadget high-tech per riabilitare l’analisi .

Infine, considera il Dipartimento di Stato uno strumento che consente la creazione di un ambiente positivo per il suo paese, anche con i suoi rivali. Non è più il mezzo per estendere gli interessi delle multinazionali, che era sotto George Bush Sr. e Bill Clinton, né l’organizzatore dell’Impero che divenne sotto Bush Jr. e Barack Obama. I diplomatici statunitensi devono quindi riconquistare una certa destrezza politica.

-Il capitolo dedicato all’influenza degli Stati Uniti chiarisce la fine della "globalizzazione" del "modo di vivere americano". Gli Stati Uniti non cercheranno di imporre i loro valori agli altri. Tratteranno tutte le persone allo stesso modo e valorizzeranno coloro che rispettano lo stato di diritto. Al fine di incoraggiare quei paesi che potrebbero desiderare di diventare partner, ma i cui investimenti sono governati dallo Stato, ha intenzione di offrire loro soluzioni alternative che faciliterebbero la riforma della loro economia.

Per quanto riguarda le organizzazioni intergovernative, annuncia che si rifiuterà di cedere la minima parte della sovranità se deve essere condivisa con paesi che mettono in discussione i principi costituzionali degli USA - un’allusione diretta al Tribunale penale internazionale, ad esempio. D’altra parte, non dice nulla riguardo l’extraterritorialità della giustizia degli Stati Uniti, che viola i principi costituzionali di altri paesi .

Infine, rivedendo la lunga tradizione derivante dal compromesso del 1791, afferma che gli Stati Uniti continueranno a sostenere coloro che lottano per la dignità umana o la libertà religiosa (da non confondere con la libertà di coscienza).

L’applicazione regionale della sua dottrina

È solo dopo questa lunga esposizione che Donald Trump affronta l’applicazione regionale della sua dottrina. Nulla di nuovo è annunciato, a parte un’alleanza con Australia, India e Giappone per contenere la Cina e combattere la Corea del Nord.

Nel migliore dei casi impariamo due nuovi approcci al Medio Oriente. L’esperienza con Daesh ha dimostrato che il problema principale non è la questione Israële, ma quella dell’ideologia jihadista. E ciò a cui Washington accusa l’Iran è il perpetuarsi del ciclo di violenza con il suo rifiuto di negoziare.

Di default, il lettore comprende che il Pentagono deve abbandonare il progetto dell’ammiraglio Arthur Cebrowski che Donald Rumfeld ha imposto l’11 settembre. La "guerra infinita" è finita. La tensione non dovrebbe cessare solo di diffondersi in tutto il mondo, ma diminuire nel Grande Medio Oriente.

La dottrina della sicurezza nazionale di Donald Trump è molto solida, a livello storico (possiamo vedere l’influenza del generale Jim Mattis) e sul piano filosofico (dopo l’ex consigliere speciale Steve Bannon). Si basa su un’analisi rigorosa delle sfide per il potere degli Stati Uniti (in conformità con il lavoro del generale HR McMaster). Convalida i tagli al budget del Dipartimento di Stato (gestiti da Rex Tillerson). Contrariamente alla saggezza ricevuta dai giornalisti statunitensi, l’amministrazione Trump è riuscita a sviluppare una sintesi coerente che chiaramente si distanzia dalle visioni precedenti.

Tuttavia, l’assenza di una strategia regionale esplicita attesta la portata della rivoluzione in corso. Nulla garantisce che i leader militari applicheranno questa nuova filosofia nei loro rispettivi ambiti - in particolare perché siamo stati in grado di notare, solo pochi giorni fa, la collusione tra le forze statunitensi e i jihadisti in Siria.