Brett McGurk

De ontkenning op 17 januari uitgesproken door minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, over de verklaringen van de opperbevelhebber van CentCom, generaal Joseph Votel, van 23 december, en deze van de woordvoerder van de anti-Daesh Coalitie, kolonel Thomas Veale, op 13 Januari, zaait verwarring.

De ontkenning was helemaal niet naar de zin van Turkije, dat, na de Amerikaanse zaakgelastigde Philip Kosnett, op 10 januari te hebben gewaarschuwd, op 13 januari militaire operaties in Afrin en Manbij begon voor te bereiden, en deze ook effectief op 20 januari lanceerde.

In tegenstelling tot de verklaringen van de verschillende betrokkenen, heeft het Amerikaanse plan niet de bedoeling om een soevereine, onafhankelijke staat in het noorden van Syrië te creëren - dat is het Franse voornemen - maar een niet-erkende staat, zoals de staat Puntland van Somalië of het Iraakse Koerdistan. Deze laatstgenoemde structuur is absoluut onafhankelijk en reageert ondanks de Iraakse grondwet niet op orders van Irak, waarvan het toch deel uitmaakt. Ook heeft Iraaks Koerdistan zijn eigen ambassades in het buitenland.

De Syrische grensbewakingsmacht zou officieel 30.000 man sterk moeten zijn, waarvan de helft gerekruteerd wordt uit de rangen van het SDF, de Democratische Syrische strijdkrachten. Deze strijders zouden een drie wekenlange training krijgen in ondervragingstechnieken en biometrisch scannen. 230 cadetten van hen hebben deze opleiding ondertussen al gevolgd.

In de praktijk zou de andere helft moeten bestaan uit 15.000 ex-jihadisten uit Daesh, die op deze manier discreet gerecycled zouden worden.

In werkelijkheid is de speciale vertegenwoordiger van president Trump voor de coalitie, Brett McGurk, ook de advocaat die, samen met John Negroponte en kolonel James Steele, eerder in 2006 deelnam aan de oprichting van het Islamitische emiraat in Irak. Met kolonel James Coffman kreeg hij indertijd de taak om president George Bush verslag te doen van deze geheime operatie, die bedoeld was om het Iraakse verzet tegen de bezetting te bestrijden, door hun troepen te verdelen in Soennieten en Sjiieten, en zo kunstmatig een burgeroorlog te veroorzaken.

Na een passage op Harvard werd Brett McGurk, onder John Kerry opnieuw toegewezen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar hielp hij met de transformatie van het Islamitische Emiraat in Irak naar Daesh en organiseerde op 27 mei 2014, de voorbereidende bijeenkomst voor de jihadistische invasie van Irak in Amman. Hij reorganiseerde Irak en trainde vervolgens de Internationale Coalitie die de taak had om … Daesh(!) te bestrijden.

Als een goede student, stemde McGurk ermee in president Trump te dienen om zich te ontdoen van de jihadistische organisatie die hij zelf had gecreëerd, waarvan hij nu probeert enkele leden te recycleren.

Laatst nog op 18 augustus bood Brett McGurk een vriendelijk onthaal aan de leiders van Daesh, hoewel de Verenigde Staten toen ’officieel’ voorbereidingen troffen om de jihadistische organisatie te verpletteren.

Het project van de ’Syrian Border Security Force’ zegt veel over de oprechtheid van de Koerdische YPG-militie, die de milde anarchie van Murray Boochkin belijdt, maar die zonder aarzeling klaar staat om een eenheid te vormen met de moordenaars van Daesh, in opdracht van de VS.

In tegenstelling tot het uiterlijk vertoon, werd de Turkse aanval op Afrin en waarschijnlijk binnenkort ook op Manbij, op 8 en 19 januari goedgekeurd door de Russische militaire staf, dewelke door het nummer 2 van het regime en hoofd van de geheime diensten, de directeur van de MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Hakan Fidan, werd gewaarschuwd en om die reden ook speciaal naar Moskou reisde. De Turkse aanval werd vergemakkelijkt door de onmiddellijke terugtrekking van Russische troepen uit de gevechtszone ....

Op eenzelfde manier heeft Turkije Syrië via een schrijven, van de aanval op de hoogte gesteld, ook al beweert Damascus dat ze de brief nooit hebben ontvangen.

President el-Assad, die zijn land onmogelijk in een directe confrontatie met een wereldmacht als de Verenigde Staten kan plaatsen om de recyclage van de jihadisten van Daesch te stoppen, laat daarom Turkije toe om , als lid van de NAVO, hier mee om te gaan.

President Trump zelf werd niet op de hoogte gebracht van het plan van Votel-McGurk. De minister van Defensie, James Mattis, bevestigde aan zijn mensen de instructies van het Witte Huis met betrekking tot de jihadisten. Niettemin zijn zowel Votel als McGurk nog steeds in functie.