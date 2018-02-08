Türkiye Avrupa Komisyonuna vizelerin serbest bırakılmasına ilişkin dosyasını teslim etti

Türk Hükümeti Avrupa Komisyonuna yurttaşlarına uygulanan vizenin kaldırılmasına yönelik dosyasını teslim etti.
Göçmen krizi sırasında Türkiye, gösterdiği işbirliği karşılığında vizelerin kaldırılması şartını koşmuştu. Türkiye, Komisyonun belirlediği 72 kriteri yerine getirdiğini açıklıyor.
Komisyon Türkiye’nin sunduğu unsurları değerlendirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Mart’ta Varna’da Komisyon Başkanı Jean-Claude Junker ve Avrupa Konseyi dönem başkanı Bulgar mafyacı Boris Borissov ile görüşecek.
Türkiye’nin nüfusu 82 milyonu aşıyor.
Avrupa Birliği’nin bu talebi reddetmesi durumunda, göçmenlerin denetimi mutabakatının iptaline ve halk kitlelerinin Türkiye’den üzerinden Avrupa Birliği’ne geçişinin yeniden başlamasına neden olacaktır.
Çeviri
Osman Soysal