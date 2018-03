Vers une relance du Guam contre la Russie

Les parlements de Géorgie, Moldavie et Ukraine ont tenu une conférence commune à Chisinau, le 2 mars 2018.

Dans une déclaration commune, les présidents ont dénoncé l’occupation de leurs trois pays par l’armée russe (Ossétie du Sud et Abkhazie, Transnistrie, Crimée et Donbass) [1].

Les parlementaires, qui s’exprimaient entourés de responsables états-uniens, ont annoncé la relance de l’Organisation pour la démocratie et le développement (dite « GUAM » pour Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan et Moldavie).

L’Azerbaïdjan ne participait pas en tant que tel à cette conférence. Il ne contrôle pas le Haut-Karabagh (soutenu par l’Arménie, allié de la Russie).

Le Guam avait été créé sous l’impulsion de Bill Clinton et de George W. Bush afin de construire des pipe-lines contournant la Russie et de les sécuriser militairement. Ce projet n’a pas été réalisé, et l’organisation a disparu.