В Ираке за пятнадцать лет после американского вмешательства мир так и не наступил, и избиратели потеряли доверие к сменявшим друг друга институтам власти. Тем не менее, на парламентских выборах 12 мая они отдали предпочтение тем, кто выступает против американского присутствия, оказав тем самым поддержку Премьер-министру, который до сих пор не потерял уважения к себе. Удастся ли Соединённым Штатам и далее поддерживать в стране хаос? Или они вынуждены будут уйти?
- Национальный лидер Ирака Моктада аль-Садр
12 мая в Ираке проведены парламентские выборы. Они укрепили «Альянс Победы» Премьер-министра Хайдера аль-Абади, то есть осуществили раздел страны между США и Ираном.
Однако, это не главное. Главное в том, что, оба победивших блока «Альянс революционеров за реформы» и «Альянс Завоевания» выступают против присутствия США.
Возможно, на иракцев повлияло заявление в день выборов о выходе США из ядерного соглашения с Ираном (СВПД). Возможно. Тем не менее, только треть избирателей приняли участие в выборах, и они массово голосовали против США.
Заметим мимоходом, что американо-иранское соглашение о ненападении [1], подвергаемое сомнению Дональдом Трампом, затрагивает не только Иран, но и Ливан. Этим объясняется невмешательство США в выборы президента Мишеля Ауна в 2016 г.
Через несколько дней молчания, бывшие иракские депутаты заявили о фальсификациях и потребовали не признавать выборы. Если вначале речь шла об отдельных округах, возникшее движение потребовало полного непризнания выборов.
К всеобщему удивлению лидер «Альянса революционеров за реформы» Моктада аль-Садр заявил, что он не поддерживает это предложение. Если где-то были нарушения, то там нужно исключить соответствующего депутата, а не проводить новые выборы.
Программа религиозного шиита Моктады аль-Садр проста: исключение любого иностранного присутствия (кроме дипломатов), будь то США, Турция или Иран. Не пытаясь предопределить, что станет с турецкими войсками, незаконно присутствующими в Башике, и зная, что иранцам нет смысла направлять в Ирак свои войска, нетрудно понять, что этот посыл адресован, прежде всего, к 100 000 присутствующим в Ираке американским военным, пятая часть которых представляет собой регулярную армию.
Другим посылом Моктады аль-Садр, поддержанным Коммунистической партией, является призыв к окончанию сектаризма. Кажется, иракцы поняли, что в отсутствие деспотического режима, каким был режим Садама Хусейна, защитить страну может только национальный союз. Вот почему Моктада аль-Садр перед выборами обратился к Саудовской Аравии и другим суннитским странам Персидского залива. Он определил себя как националиста в баасовском смысле, то есть он не иракский, а арабский националист.
По этой причине избиратели не оказали массовой поддержки «Альянсу Победы» Премьер-министра: ссылаясь на свою победу над ИГИЛ, Хайдер аль-Абади отвергал бывших баасистов, которые вынуждены были поддерживать террористическую организацию [2].
Администрация Буша приравняла баасистов Саддама Хусейна к нацистам. Вашингтон называл иракскую партию БААС «криминальной организацией» и запрещал её членам заниматься политикой. Прошло пятнадцать лет, а это решение продолжает оставаться главной причиной охватившей страну смуты. К этому следует добавить разделение страны на сектора, предложенное Ноахом Фелтманом, и реализованное Пентагоном, который постоянно грозит разделить страну на три государства (шиитов, суннитов и курдов). Как бы то ни было, но время такое, что ЦРУ может незаметно разжечь гражданскую войну и накопившийся против США гнев направить на взаимное истребление.
В Иране сторонники президента Хассана Рохани представили иракские выборы как популистский взрыв против коррупции. А сторонники Стражей Революции на первое место поставили объединяющий характер Альянса Моктады аль-Садра.
Если бы Иран попытался навязать свои идеи Ираку, последний их всё равно бы отверг. Тем не менее, Тегеран работает исподтишка и пытается примирить оппозицию с Моктадой аль-Садр, хотя публично об этом не высказывается. По всей видимости, события развиваются в его пользу: США отвергают ядерное соглашение, но в Ираке они теряют влияние и способность действовать из этой страны в Сирии и Турции.
Турция тоже как в рот воды набрала. Моктада аль-Садр потратит много сил на США и не сможет одновременно выпроводить со своей территории турецкие войска, хотя их значительно меньше, чем американских. Время, когда Турция начнёт позиционировать себя в качестве региональной державы и соперничать с Саудовской Аравией, ещё не наступило.
Перевод
Эдуард Феоктистов
[1] США и Иран заключили секретное двустороннее соглашение параллельно СВПД. По-видимому, оно является чем-то вроде пакта о ненападении друг на друга на Ближнем Востоке.
[2] Иракская БААС, в противоположность сирийской БААС, в 1982 г. поддержала попытку переворота Братьев-мусульман против Хафеза аль-Ассада. Отвергнув светские законы, она стала на путь «возврата к Вере». Действуя в том же духе, Ирак снял с иракского флага три звезды, символизировавшие союз с Сирией и Египтом, а затем и девиз «Единство, Свобода, Социализм», заменив их в 2008 г. на «Аллах Акбар». Во время американской интервенции члены БААС создали суфийский орден Накшбанди, а бывший вице-президент Эззат Ибрагим Аль-Дури стал его великим магистром. В 2014 г. они массово вступили в ряды ДАЕШ.