Национальный лидер Ирака Моктада аль-Садр

12 мая в Ираке проведены парламентские выборы. Они укрепили «Альянс Победы» Премьер-министра Хайдера аль-Абади, то есть осуществили раздел страны между США и Ираном.

Однако, это не главное. Главное в том, что, оба победивших блока «Альянс революционеров за реформы» и «Альянс Завоевания» выступают против присутствия США.

Возможно, на иракцев повлияло заявление в день выборов о выходе США из ядерного соглашения с Ираном (СВПД). Возможно. Тем не менее, только треть избирателей приняли участие в выборах, и они массово голосовали против США.

Заметим мимоходом, что американо-иранское соглашение о ненападении [1], подвергаемое сомнению Дональдом Трампом, затрагивает не только Иран, но и Ливан. Этим объясняется невмешательство США в выборы президента Мишеля Ауна в 2016 г.

Через несколько дней молчания, бывшие иракские депутаты заявили о фальсификациях и потребовали не признавать выборы. Если вначале речь шла об отдельных округах, возникшее движение потребовало полного непризнания выборов.

К всеобщему удивлению лидер «Альянса революционеров за реформы» Моктада аль-Садр заявил, что он не поддерживает это предложение. Если где-то были нарушения, то там нужно исключить соответствующего депутата, а не проводить новые выборы.

Программа религиозного шиита Моктады аль-Садр проста: исключение любого иностранного присутствия (кроме дипломатов), будь то США, Турция или Иран. Не пытаясь предопределить, что станет с турецкими войсками, незаконно присутствующими в Башике, и зная, что иранцам нет смысла направлять в Ирак свои войска, нетрудно понять, что этот посыл адресован, прежде всего, к 100 000 присутствующим в Ираке американским военным, пятая часть которых представляет собой регулярную армию.

Другим посылом Моктады аль-Садр, поддержанным Коммунистической партией, является призыв к окончанию сектаризма. Кажется, иракцы поняли, что в отсутствие деспотического режима, каким был режим Садама Хусейна, защитить страну может только национальный союз. Вот почему Моктада аль-Садр перед выборами обратился к Саудовской Аравии и другим суннитским странам Персидского залива. Он определил себя как националиста в баасовском смысле, то есть он не иракский, а арабский националист.

По этой причине избиратели не оказали массовой поддержки «Альянсу Победы» Премьер-министра: ссылаясь на свою победу над ИГИЛ, Хайдер аль-Абади отвергал бывших баасистов, которые вынуждены были поддерживать террористическую организацию [2].

Администрация Буша приравняла баасистов Саддама Хусейна к нацистам. Вашингтон называл иракскую партию БААС «криминальной организацией» и запрещал её членам заниматься политикой. Прошло пятнадцать лет, а это решение продолжает оставаться главной причиной охватившей страну смуты. К этому следует добавить разделение страны на сектора, предложенное Ноахом Фелтманом, и реализованное Пентагоном, который постоянно грозит разделить страну на три государства (шиитов, суннитов и курдов). Как бы то ни было, но время такое, что ЦРУ может незаметно разжечь гражданскую войну и накопившийся против США гнев направить на взаимное истребление.

В Иране сторонники президента Хассана Рохани представили иракские выборы как популистский взрыв против коррупции. А сторонники Стражей Революции на первое место поставили объединяющий характер Альянса Моктады аль-Садра.

Если бы Иран попытался навязать свои идеи Ираку, последний их всё равно бы отверг. Тем не менее, Тегеран работает исподтишка и пытается примирить оппозицию с Моктадой аль-Садр, хотя публично об этом не высказывается. По всей видимости, события развиваются в его пользу: США отвергают ядерное соглашение, но в Ираке они теряют влияние и способность действовать из этой страны в Сирии и Турции.

Турция тоже как в рот воды набрала. Моктада аль-Садр потратит много сил на США и не сможет одновременно выпроводить со своей территории турецкие войска, хотя их значительно меньше, чем американских. Время, когда Турция начнёт позиционировать себя в качестве региональной державы и соперничать с Саудовской Аравией, ещё не наступило.