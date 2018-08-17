Donald Trump muhaliflerinden birinin güvenlik iznini kaldırdı

Başkan Donald Trump eski CİA Başkanı John Brennan’ın (fotoğrafta) Secret Defense güvenlik iznini kaldırdı.

CİA’nin Suudi Arabistan eski istasyon şefi, ardından George Tenet’in (Clinton ve Bush Jr.’ın başkanlıkları sırasında) özel kalem müdürü iken, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Terörle Mücadele Ulusal Merkezi Genel Müdürü oldu. İşkencenin kullanılması taraftarı olan Brennan, Barack Obama tarafından CİA’nin başına getirildi. Trump-Putin arasındaki Helsinki mutabakatından (16 Temmuz) beri, Başkan Trump’ı « ihanetle » suçluyor.

Trump aynı şekilde James Clapper, James Comey, Michael Hayden, Sally Yates, Susan Rice, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page ve Bruce Ohr’ın da Secret Defense güvenlik izinlerinin gözden geçirilmesini istedi.

Her yeni başkan seçiminde tüm üst düzey memurların görevden alındığı ABD’de, güvenlik iznine sahip olanlar görevden ayrılmalarına karşın bu hakka sahip olmayı sürdürmektedirler. Bu şekilde bundan habersiz olan halkla bağları kopmuş bir egemen sınıfın doğuşuna katılmaktadırlar.

Bu ilkenin yeniden tartışmaya açılması, güvenlik izinleri kaldırılan muhaliflerin iktidarda olanlar ile enformasyon eşitliğiyle kamusal müzakerelere katılmasını engellediği ölçüde Püritenler tarafından Anayasanın 1nci maddesine (İfade Özgürlüğü) aykırı olarak kabul edilmektedir. Üst düzey memurların her zaman Başkanla aynı siyasi tarafta olmak zorunda olmadığı 1nci maddenin kabul edildiği dönemde bu sorun ortaya çıkmıyordu. Jackson yanlıları ise aksine Secret Defense güvenlik izinlerinin yurttaşların medeni haklar yönünden eşitliğinde bir kopuşa yol açan bir ayrıcalık olarak kullanılmaması gerektiğini düşünmektedirler.