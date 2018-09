Declaración de Principios del Pequeño Grupo para Siria

La siguiente Declaración de Principios constituye un conjunto de líneas directivas para los miembros del Pequeño Grupo para Siria. Presenta un conjunto de objetivos que los miembros del grupo deben perseguir colectiva e individualmente. Debe guiar las interacciones entre los miembros del Pequeño Grupo y otros interlocutores extranjeros, en particular Rusia, pero también la ONU y otros. No es un documento público.

Principios para la resolución del conflicto en Siria

1. Como conjunto general de objetivos políticos y de condiciones necesarias para el establecimiento de relaciones normales con el gobierno sirio resultante del proceso político de la resolucion 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, los miembros del grupo restringido buscan un gobierno sirio que:

a) No apadrine a los terroristas y no les ofrezca un refugio seguro;

b) No posea armas de destrucción masiva y ponga fin de manera verificable a sus programas de armas de destrucción masiva;

c) Rompa sus vínculos con el régimen iraní y con sus extensiones militantes;

d) No sea una amenaza para sus vecinos;

e) Cree las condiciones que permitan a los refugiados regresar de manera segura, voluntaria y digna, con la participación de la ONU; y

f) Persiga y juzgue a los criminales de guerra y autores de crímenes contra la humanidad o coopere con la comunidad internacional con ese fin.

2. El proceso político debe realizarse bajo los auspicios de la ONU, de conformidad con la resolucion 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y llevar a una reforma constitucional y a elecciones bajo supervisión de la ONU. El proceso político debería llevar a una responsabilización, una justicia transicional y una verdadera reconciliación nacional.

3. No habrá asistencia internacional a la reconstrucción en las zonas controladas por el gobierno sin un proceso político creíble que lleve inevitablemente a la reforma constitucional y a elecciones bajo supervisión de la ONU, para satisfacción de los potenciales países donantes.

4. Un comité constitucional bajo los auspicios y el control de la ONU es el mecanismo apropiado para discutir sobre reforma constitucional y elecciones y para llegar a una resolución política para Siria. La ONU debe convocar el comité constitucional en cuanto sea posible.

5. Reconociendo que el comité constitucional debe mantenerse en el ámbito exclusivo de la ONU, el Grupo anima la ONU a integrar todas las fuerzas políticas sirias necesarias, en particular el gobierno sirio, representantes del noreste de Siria y figuras de la oposición que deseen sumarse a una solución conforme a los principios que aquí se describen.

6. La persistente derrota del Estado Islámico y el apoyo a la estabilización en las zonas liberadas por la Coalición Global y sus socios son elementos indispensables de una resolución política en Siria.

7. Todo esfuerzo tendiente a atenuar la crisis humanitaria, en particular a lo largo de las fronteras con Jordania, el Golán y Turquía, conforme a los principios anterior mencionados, deberá ser estimulado.

8. El Pequeño Grupo tomará las medidas necesarias para prevenir la utilización de armas químicas en Siria.

Además, los siguientes principios deberían guiar a los miembros del Pequeño Grupo para Siria en su compromiso con la ONU sobre la reforma constitucional y la dirección de elecciones bajo supervisión de la ONU. Deberán tomarse en cuenta una serie de recomendaciones al enviado especial de la ONU en su papel de supervisor del proceso constitucional.

Reforma constitucional:

1. Los poderes del Presidente deben ser modificados en aras de un mejor equilibrio de los poderes y de garantizar la independencia de las demás instituciones centrales y regionales de gobierno.

2. El gobierno debe estar bajo la dirección de un Primer Ministro dotado de competencias reforzadas y con una delimitación clara de los poderes entre el Primer Ministro y el Presidente. El Primer Ministro y el gobierno deben ser nombrados de manera que no dependa de la aprobación del Presidente.

3. El poder judicial debe gozar de una mayor independencia.

4. Un control civil sobre un sector de la seguridad previamente reformado debe implementarse, con poderes claramente definidos.

5. La autoridad debe ser explícitamente desconcentrada y descentralizada, incluso sobre una base regional.

6. Las restricciones a las candidaturas deben ser eliminadas –en particular para permitir a los refugiados, a las personas desplazadas y las que fueron exiladas de Siria aspirar incluso a la presidencia.

Elecciones bajo supervisión de la ONU

1. Es necesario un marco electoral de transición conforme a las normas internacionales que permita una participación justa y transparente, incluyendo un órgano de gestión electoral equilibrado y profesional.

2. La ONU debe elaborar un registro electoral completo y actualizado según criterios conveniados que permitan a todos los sirios participar en las elecciones y referéndums.

3. Es necesario un mandato de supervisión sólido de las Naciones Unidas, dictado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, para permitir a la ONU garantizar la plena responsabilidad de elecciones libres y regulares en Siria. Debe estipular:

a) la creación del órgano de gestión de las elecciones,

b) los buenos oficios y el respaldo político en la publicación de la legislación electoral,

c) debe atestiguar de manera independiente que la legislación electoral transitoria y el marco reglamentario responden a las normas internacionales más elevadas,

d) un papel en las operaciones cotidianas del órgano transitorio de gestión de las elecciones y en el tratamiento de las quejas electorales,

e) un papel en la toma de decisiones del órgano de gestión de las elecciones y en el tratamiento de las quejas electorales,

f) la aprobación de los resultados de las elecciones y referéndums durante la transición, si las elecciones respetan las normas requeridas.