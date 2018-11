Frankrike: En brutal og økende bølge av anti-semittisme

I en post den franske statsministeren Edouard Philippe har lagt ut på sin Facebookside, avslører han at i de første ni måneder i 2018 har det vært en 69 % økning av antall anti-semittiske hendelser.

Skal vi forstå dette rett må vi sammenlikne dette tallet med økningen av andre diskriminerende handlinger. Men det har vi ikke. Slik det er nå vitner dette tallet om at det har vært en grunnleggende og rask nedbryting av Frankrikes sosiale fundamenter.

Avgjørelsen om å publisere disse tallene fra 9. november 2018 viser en klar forskjell mellom den franske statsministeren og republikkens president Emmanuel Macron. To dager tidligere kom Macron med en nasjonal hyllest til offiserene i den første verdenskrigen, inkludert Philippe Petain. Dette til tross for at Petains tittel ble tatt fra han dagen etter den andre verdenskrigen.

Petains militære høydepunkter var at han fikk i stand en allianse og samarbeidet med nazistene. Deretter gikk han i gang med å «av-patriere» Frankrikes jødiske befolkning.. Han fikk dem levert til Det Tredje Riket (Tyskland) som så sendte dem videre til konsentrasjonsleire der nazistene praktiserte «den endelige løsning» på dem.