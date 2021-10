BBC innrømmet å ha produsert en rapport om Syria, som "ikke klarte å oppfylle selskapets redaksjonelle standarder for presisjon."

Radio 4 -dokumentaren ble sendt i november 2020. Den hadde som mål å diskreditere inspektøren for Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), som hadde avslørt sin egen organisasjons rapport som en forfalskning, ved å beskylde ham for å ’ha blitt ødelagt av Wikileaks . Den anklaget også Daily Mail - spaltist Peter Hitchens, som hadde laget en kronikk OPCWs manipulasjon, for å være tilhenger av "Bashar - regimet."

Påstanden om at Den syriske arabiske republikk har brukt gass mot sin egen befolkning, støttes ikke av noen troverdig argumentasjon. Det er imidlertid en av de mest brukte propaganda-stykkene mot SAR.