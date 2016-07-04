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Декларация министров иностранных дел ОДКБ по Сирии

Сеть Вольтер | Ереван (Армения)
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Министры иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают поддержку суверенитету, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, выступают за скорейшую ликвидацию террористической угрозы и прекращение внутреннего вооруженного конфликта в этой стране политико-дипломатическими средствами через широкий межсирийский диалог без предварительных условий и внешнего вмешательства.

Стороны отмечают усилия сопредседателей Международной группы поддержки Сирии в обеспечении и дальнейшем укреплении режима прекращения боевых действий в Сирии, направленной на содействие мирному разрешению сирийского кризиса, и призывают к созданию единого фронта противодействия международному терроризму и экстремизму в этой стране при ключевой роли Совета Безопасности ООН.

Государства-члены ОДКБ выступают за консолидацию усилий международного сообщества, в том числе направленных на создание необходимых условий и надёжному блокированию каналов финансовой подпитки терроризма.

Министры иностранных дел отмечают важность обеспечения результативности переговоров между представителями властей Сирийской Арабской Республики и широким спектром сирийской оппозиции в Женеве под эгидой ООН в интересах определения сирийцами будущего своей страны.

Государства – члены ОДКБ выражают глубокую озабоченность по поводу развития гуманитарной ситуации в Сирии и подчеркивают необходимость устойчивого гуманитарного доступа к пострадавшему населению в соответствии с международным гуманитарным правом и прекращения односторонних санкций, подрывающих экономику страны.

Министр иностранных дел
Республики Армения

Министр иностранных дел
Республики Беларусь

Министр иностранных дел
Республики Казахстан

Министр иностранных дел
Кыргызской Республики

Министр иностранных дел
Российской Федерации

Министр иностранных дел
Республики Таджикистан

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Источник : « Декларация министров иностранных дел ОДКБ по Сирии », Сеть Вольтер, 4 июля 2016, www.voltairenet.org/article192760.html

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