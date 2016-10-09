Сеть Вольтер

Можно-ли предотвратить мировую войну?

Тьерри Мейсан

Ход событий вокруг сирийского кризиса ускоряется, и всё отчётливее проявляются противоречия между Западом и российско-китайским блоком. Тьерри Мейсан анализирует действия США и российские ответы на них с учётом растущего риска мировой схватки, не исключающей применение ядерного оружия.

Сеть Вольтер | Бейрут (Ливан)
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После уничтожения 1 октября жемчужины морского флота Объединённых Арабских Эмиратов армии нефтяных диктатур Залива не решаются поодиночке вести войну против САР. Всем понятно, что ракета земля-море, уничтожившая быстроходный катамаран, является новейшим оружием, которое до сих пор не использовалось на полях сражений. И оно было запущено не хуситами, и не сторонниками бывшего президента Салеха, у которых и в помине нет такого оружия, а Россией, которая негласно присутствует в йеменском конфликте начиная с лета этого года.

Трудно представить, что союзники на местах смогут обеспечить руководство джихадистами без участия США, ибо Саудовская Аравия и Катар никогда не переставали соперничать друг с другом и на предыдущих этапах этой войны вставляли друг другу палки в колёса.

Поэтому Вашингтон рассматривает на полном серьёзе единственный оставшийся вариант – прямую военную конфронтацию.

США призвали 64 государства и 3 международных организации, вступивших в так называемую Коалицию против ИГИЛ, начать атаку на Дамаск. Практически в этой коалиции участвуют только Канада, Франция, Нидерланды и Соединённое Королевство. Идея состоит в том, чтобы с помощью крылатых ракет обстрелять Дамаск и Латакию и нанести бомбовые удары по расположениям правительственных войск. Этот проект был заявлен членам НАТО на заседании Атлантического совета 27 сентября. В своей статье в Wall Street Journal сенатор Джон Маккейн одобрил этот план.

Этим планом предусматривается пересмотр реализуемого в настоящее время плана освобождения иракского Мосула, занятого ИГИЛ. Так что каждому теперь ясно, что истинная цель международной коалиции не соответствует заявленной, она заключается лишь в замене в Мосуле одного оккупанта на другого. И речь идёт не о том, чтобы подчинить законной власти Ирака или предоставить управление в нём исконным жителям, а передать его исключительно иракским суннитам с целью создания «Суннистана». Коалиция не стала наносить удары по Дамаску, но не колеблясь уничтожила «по ошибке» добровольные отряды шиитов, собравшихся освободить город от мракобесия. Президент Эрдоган выдал секрет, заявив в газете Sabah, что после освобождения Мосул будет принадлежать его жителям, и «остаться в нём смогут только арабские сунниты, туркмены и курдские сунниты». Иными словами, Коалиция поставила перед собой цель закончить работу, которую Вашингтон до этого возлагал на ИГИЛ. То есть, её истинной целью является этническая чистка, которую практиковали джихадисты, в частности, массовые убийства христиан и курдских езидов, и создание моноконфессионального государства.

Таким образом, и мы на это несколько раз указывали, ИГИЛ должен уйти из Мосула в Ракку и Дейр-эс-Зор так же, как он это сделал, сдав Джераблус туркам без боя.

В ответ на заявления о бомбардировке Сирийской Арабской Республики Россия разместила в Сирии батареи ЗРК С-300 и С-400. По данным российских экспертов эти комплексы способны не только сбить любые самолёты, включая самолёты-невидимки, но и крылатые ракеты. Однако реальных боёв с применением этого оружия ещё не было, так что пока никто ничего определённого о нём сказать не может. Но на протяжении многих веков Россия никогда о своём оружии ложной информации не давала.

Весть о размещении в Сирии новейших систем ПВО всполошила весь Израиль, и аналитики теперь убеждены в том, что именно эти системы сбили один израильский самолёт и повредили другой, когда ЦАХАЛ нарушил соглашение о прекращении огня на время праздника Аида 13 сентября. А израильский штаб заявил о том, что он лишился военного превосходства одновременно и в Сирии, и в Ливане.

Соединённые Штаты ответили на это бомбардировками российского посольства в Дамаске руками джихадистов. А Россия объявила о прибытии в Средиземное море трёх новых военных кораблей, а её авианосец, которого ждали в июле, сейчас в пути.

Почувствовав запах ядерной войны, Франция направила в Москву своего министра иностранных дел. Последний изложил проект резолюции по вопросу Алеппо, которую он намерен представить в Совет Безопасности. Для Запада это была возможность выйти из этой конфронтации с поднятой головой. Но я не знаком с текстом этой резолюции и поэтому не могу её комментировать. Тем не менее, французская пресса переполнена статьями о кризисе в Алеппо, основанными на ложных данных. В настоящее время в восточной части города проживают от 1,4 до 1,5 миллиона жителей, и все они поддерживают Республику. В восточной части проживают от 25 000 до 30 000 человек. То есть соотношение между ними порядка от 46 до 50, а не поровну, как это утверждается. Это джихадисты стреляли по жителям Алеппо, пытавшимся покинуть город во время прекращения огня на праздник Аида. И это они сожгли гуманитарный конвой сирийского Красного полумесяца, который предназначался для мирных жителей Алеппо, которых они содержат в качестве заложников. Предоставив сначала возможность во время Аид всем проживающим в Алеппо, будь то гражданским лицам или боевикам, сирийцам или иностранцам, покинуть город, сирийская армия и её союзники – Ливан, Россия и Иран начали совместную операцию против джихадистов, рискуя наносить удары и по мирным жителям, которых содержат в качестве заложников. Это соответствует резолюции 2249 от 20 ноября 2015 г., которая требует от государств-членов ООН «положить конец актам терроризма, совершаемым, в частности, ИГИЛ, известным также под названием ДАИШ, равно как и по Фронту Аль-Нусра и всем другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с Аль-Каидой».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров предложил своему французскому коллеге Жан-Марку Эйро внести в эту резолюцию несколько поправок. В частности, он предложил вернуться к соглашению о прекращении огня на время празднования Аида. Но маловероятно, что этот поворот назад будет принят Вашингтоном, то есть, Вашингтон не признает, что никаких умеренных повстанцев в Сирии не существует. Проект резолюции с поправками или без в субботу будет представлен в Совете Безопасности. А 19 октября визит во Францию нанесёт президент Путин.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант, президент-основатель интернет-издания Réseau Voltaire и конференции Axis for Peace. Последняя публикация на французском языке : L’Effroyable imposture : Tome 2, Manipulations et désinformations (изд-во JP Bertand, 2007 г.).

 
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Источник : « Можно-ли предотвратить мировую войну? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 9 октября 2016, www.voltairenet.org/article193590.html

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