Белоголовый орлан - национальная эмблема США

После нарушения соглашения о прекращении огня на время Аида отношения между погруженным в безразличие Западом и растревоженными Россией и Китаем обостряются.

Московское телевидение показывает кадры с бомбоубежищами и учениями по гражданской обороне. А в Вашингтоне тем временем смеются над паранойей россиян, которые верят в возможность Третьей мировой войны.

Однако обе державы посылают друг другу сигналы, от которых волосы на голове поднимаются. После американских угроз о нанесении ударов по Сирии Москва разорвала соглашение об ограничении запасов плутония и произвела контрольные пуски трёх стратегических межконтинентальных ракет. Официальный представитель вооружённых сил России заставил насторожиться своих зарубежных коллег, заявив, что российское оружие в состоянии сбить любой американский летательный аппарат, будь то крылатая ракета или самолёт-невидимка.

Начальник штаба сухопутных войск США с гордым видом ответил, что в случае войны авиация и морской флот обеих армий будут сразу же нейтрализованы, а на земле Вашингтон одержит верх. Его воинственная речь мало взволновала россиян, зато конгрессменов обеспокоила до такой степени, что 22 из них письменно обратились в Бараку Обаме с требованием не начинать первыми ядерную войну. Москва разослала своим дипломатам, работающим в странах НАТО, указания о порядке возвращения на родину их семей и необходимости самим быть в готовности в любой момент к возвращению.

В Древнем Риме утверждали, «если ты хочешь мира, готовься к войне» (Si vis pacem, para bellum). Смысл этого высказывания состоит в том, что в случае международного конфликта победу без войны одержит тот, у кого более совершенное оружие.

Но Россия на самом деле готовится к войне (например, на этой неделе 40 миллионов россиян участвовали в учениях по эвакуации из зданий и тушению пожаров), тогда как на Западе люди как ни в чём не бывало продолжают резвиться в торгово-развлекательных центрах.

Конечно, будем надеяться, что разум восторжествует, и мировой войны не будет. Однако все эти взаимные нападки свидетельствуют о том, что в Сирии все эти пять лет происходит совсем не то, что ты думаем. Если сначала Госдеп намеревался реализовать свой проект «арабской весны», то есть свержение в регионе светских режимов и замене их Братьями-мусульманами, Россия и Китай сразу поняли, что мир больше не может управляться одними Соединёнными Штатами и что последние больше не могут одни решать судьбы народов всего мира.

Перерезав античный шёлковый путь через Сирию, а затем и новый шелковый путь через Украину, Вашингтон заблокировал развитие России и Китая и подтолкнул их к сплочению. Но неожиданное сопротивление, оказанное Соединённым Штатам в Сирии, привело к тому, что их господство над миром было поставлено на кон. Мир, ставший в 1991 г. после операции «Буря в пустыне» однополярным, теперь поколеблен и готов стать биполярным, а впоследствии, возможно, и многополярным.

В период 1990-91 г.г. изменение мирового порядка произошло без войны (вторжение в Ирак было не причиной, а следствием изменения международного порядка), но за счёт развала Советского Союза. Уровень жизни в странах бывшего СССР катастрофически снизился, жизнь была дезорганизована, природные богатства под видом приватизации расхищались, а средняя продолжительность жизни снизилась более, чем на 20 лет.

Сначала мы думали, что развал СССР был обусловлен социалистическим строем, но теперь мы знаем, что этот развал был, главным образом, плодом экономической диверсии ЦРУ.

Значит, невозможно достичь восстановления глобального равновесия без всеобщего противостояния. И для того, чтобы избежать мирового конфликта, Джон Керри и Сергей Лавров ведут переговоры не об Алеппо, а о полном прекращении огня как в Сирии, так и в Йемене. Только что объявлено о прекращении огня на 8 часов под Алеппо и на 72 часа в Йемене.

Проблема, однако, в том, что США вместе со своими сателлитами не будут делить своё бесспорное первое место, которым они легко завладели, но плохо воспользовались, с Россией и притом бесплатно.

Странно, что пять арабских стран, Турция и Иран, которые в Лозанне в субботу приняли участие в переговорах между Керри и Лавровым, результатами этой встречи остались довольны. А ведь речь шла как раз об их будущем. И никто из них, кажется, не задумался о том, что должны пасть кое-какие головы, как в своё время пали головы руководителей стран Варшавского договора. В сегодняшней ситуации гибели части человечества можно избежать, и обратный ход США будет измеряться лишь тем, кого и сколько своих сателлитов Вашингтон принесёт в жертву.