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России Нажмите на консультации по телефону Лавров-Эро

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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17 ноября по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного развития Французской Республики Ж.-М.Эйро.

При обсуждении ситуации в Сирии С.В.Лавров сделал упор на необходимости избегать односторонних действий, провоцирующих эскалацию конфликта, иллюзорности надежд на реальное продвижение вперед без эффективного разграничения сирийской оппозиции и экстремистов, а также надежного перекрытия границы со странами, через которые поступает подкрепление для террористических группировок. Было подчеркнуто, что голословные обвинения в адрес России в нанесении ударов по гражданскому населению, равно как и создание информационной блокады вокруг операции западной коалиции по освобождению Мосула, являются неприемлемыми.

Министры обсудили также первоочередные задачи «нормандской четверки» в контексте выполнения Минских соглашений по преодолению внутриукраинского кризиса, сделав акцент на необходимости выполнения их политической части. Затрагивались вопросы содействия ближневосточному урегулированию и деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по поиску решения проблемы Нагорного Карабаха.

Главы внешнеполитических ведомств России и Франции сверили часы по текущей повестке дня двусторонних российско-французских отношений.

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Источник : « России Нажмите на консультации по телефону Лавров-Эро », Сеть Вольтер, 17 ноября 2016, www.voltairenet.org/article194104.html

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