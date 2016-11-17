Обращаюсь к Вам в связи с заявлением Постоянного представителя Ирака при Организации Объединенных Наций в контексте обсуждения, состоявшегося после брифинга по вопросу о Миссии Организации Объединенных Наций по ока-занию содействия Ираку, на 7804 м заседании Совета Безопасности 9 ноября 2016 года (S/PV.7804), в котором он выдвинул необоснованные обвинения против Турции.

Я недавно отвечал на письмо министра иностранных дел Ирака от 14 октября 2016 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2016/870, приложение), в котором содержатся аналогичные утверждения. Однако 9 ноября 2016 года Постоянный представитель Ирака придерживался еще более агрессив-ного тона в отношении Турции.

Вызывает сожаление тот факт, что Ирак все чаще упускает имеющиеся в Совете Безопасности возможности для урегулирования своих двусторонних раз-ногласий с Турцией. За период с декабря 2015 года, когда Совет Безопасности впервые обсуждал проводимую Турцией военную подготовку в лагере Башика, мнения Ирака и Турции в отношении этого лагеря были тщательно изучены.

В настоящее время проводятся консультации относительно наиболее эффек-тивного способа преобразования лагеря Башика в военный объект глобальной ко-алиции по борьбе с ДАИШ. После четырех раундов переговоров между двумя странами в настоящее время Турция рассматривает письменное встречное пред-ложение Ирака.

Ирак сталкивается с серьезными проблемами, самой важной и неотложной из которых является продолжающаяся операция в Мосуле. На этом критическом этапе ничто не может наносить больший ущерб интересам Ирака, чем отвлечение внимания международного сообщества от этой операции.

Учитывая серьезность обвинений, выдвинутых Постоянным представите-лем Ирака в ходе брифинга в Совете Безопасности, я обязан официально откло-нить эти ложные утверждения и заявить о взглядах Турции по этому вопросу.

ДАИШ представляет собой прямую угрозу национальной безопасности Турции. В этой связи Турция ведет эффективную борьбу с этой террористической организацией как самостоятельно, так и в рамках глобальной коалиции.

Я также считаю необходимым пролить некоторый свет на прошлые собы-тия, которые привели к подъему ДАИШ в Ираке. Сложившееся положение в Ираке стало в первую очередь результатом его собственных ошибочных дей-ствий. Политика религиозной и этнической изоляции, маргинализации опреде-ленных групп и сосредоточения власти в руках центрального правительства в ущерб федеральной системе, предусмотренной в Конституции, создают условия, которые ДАИШ использует в своих интересах.

Такая политика наносит серьезный ущерб в первую очередь вооруженным силам Ирака. Иракская армия не приняла никаких мер по защите Мосула и ис-чезла, когда силы ДАИШ вступили в город в июне 2014 года. Соответственно, силы ДАИШ без сопротивления заняли треть Ирака, и два года спустя они по прежнему контролируют значительную часть Мосула. На протяжении этих двух лет ДАИШ терроризирует иракский народ и совершает террористические нападения, нанося ущерб региональной и международной безопасности.

К сожалению, правительство Ирака не осуществляет суверенитет в отноше-нии некоторых районов Ирака. В этих районах действуют многочисленные тер-рористические организации, и они оказывают дестабилизирующее воздействие в регионе и за его пределами. Такие террористические организации, как ДАИШ и РПК, существуют в некоторых частях Ирака и создают непосредственную угрозу национальной безопасности Турции.

Ни одна другая страна в регионе не пострадала больше Турции из-за отсут-ствия государственной власти в северной части Ирака. Вооруженные террори-стические группы, свободно действующие в Ираке и проникающие на террито-рию Турции для совершения нападений, продолжают создавать угрозу для без-опасности Турции и безопасности и благополучия турецкого народа.

В этой связи мы признаем важное значение и поддерживаем территориаль-ную целостность и политическое единство Ирака. Мы убеждены в том, что толь-ко после полного восстановления государственной власти и суверенитета над всей своей территорией Ирак сможет пресечь угрозу безопасности его террито-рии, иракского народа и его соседей.

Турция является решительным участником глобальной коалиции по борьбе с ДАИШ. Мы также оказываем надежную и широкомасштабную двустороннюю помощь, включая гуманитарную помощь, правительству Ирака, региональному правительству Курдистана и местным группам в целях укрепления их потенциала в непрекращающейся борьбе с ДАИШ и другими террористическими организа-циями.

Турция, где после оккупации ДАИШ в 2014 году нашли убежище более 300 000 иракских граждан, по-прежнему крайне обеспокоена возможным новым серьезным гуманитарным кризисом в северной части Ирака. С момента начала операции в Мосуле мы оказываем гуманитарную помощь иракцам.

Таким образом, необоснованные утверждения, выдвинутые Постоянным представителем Ирака, не отражают истинного характера подхода Турции в от-ношении Ирака и не соответствуют духу давних дружественных отношений между Турцией и Ираком.

Я хотел бы вновь заявить о нашей убежденности в том, что диалог и дипло-матия являются единственными средствами урегулирования двусторонних про-блем между Турцией и Ираком.

Турция по прежнему привержена движению в этом направлении и в равной степени полна решимости принимать все необходимые меры для самообороны согласно нормам и принципам международного права.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.