Allah Türkiye ile beraber!

Müslüman Kardeşler cemaati üyesi önde gelen parlamenterler, tarihinde Parlamentolararası Kudüs Forumu dolayısıyla 29 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da bir araya geldi.
Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in camilerdeki harici hoparlörlerin kullanımını kısıtlayan yasa tasarısını kınayan bir konuşma yaptı.
Özellikle « Allah bizimle beraberdir » diyerek, Türk Ordusunun Suriye’ye zalim Esat’ı devirmek için girdiğini açıkladı.
Suudi paralı askerlerin can simidi Türk Ordusu, halen Doğu Halep’i kurtarmasını engellemek için Suriye Arap Ordusu’na yönelik bir kuşatma harekatı yürütmeyi denemektedir.
Çeviri
Murat Özdemir