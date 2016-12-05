Obama yönetimi ardılının işini sabote etmeye çalışıyor

Obama yönetiminin devam etmekte olan işleri seçilmiş başkan Donald Trump’ın yemin etmesine kadar yönetemediği kabul edilerek, birçok operasyon başka otoritelere emanet edildi:

Seçilmiş başkana karşı gösteriler düzenlemek ve demokratik seçim ilkesini tartışılır hale getirmek üzere dernekler görevlendirildi;

Donald Trump adına kampanya yapmış olan kişileri Rus nüfuz ajanları olmakla suçlamak üzere Prop or Not? oluşturuldu;

Türk Ordusu, ülkenin kuzeyini işgal etmek ve Halep’te El Kaide’nin ve Rakka’da ise IŞİD’in yardımına koşmak üzere Suriye’ye gönderildi.