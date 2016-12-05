Voltaire İletişim Ağı

Obama yönetimi ardılının işini sabote etmeye çalışıyor

Voltaire İletişim Ağı
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Obama yönetiminin devam etmekte olan işleri seçilmiş başkan Donald Trump’ın yemin etmesine kadar yönetemediği kabul edilerek, birçok operasyon başka otoritelere emanet edildi:

- Seçilmiş başkana karşı gösteriler düzenlemek ve demokratik seçim ilkesini tartışılır hale getirmek üzere dernekler görevlendirildi;

- Donald Trump adına kampanya yapmış olan kişileri Rus nüfuz ajanları olmakla suçlamak üzere Prop or Not? oluşturuldu;

- Türk Ordusu, ülkenin kuzeyini işgal etmek ve Halep’te El Kaide’nin ve Rakka’da ise IŞİD’in yardımına koşmak üzere Suriye’ye gönderildi.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Obama yönetimi ardılının işini sabote etmeye çalışıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 5 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194357.html

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