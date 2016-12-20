Сеть Вольтер

Синдром Восточного Алеппо

Тьерри Мейсан

Западные державы, обеспечивавшие джихадистов в Восточном Алеппо кадровым составом, озабочены лишь тем, как незаметно вывести из города своих военных. Они только на словах обеспокоены судьбой мирных жителей, и им нет дела до того, какую драму пережили в этом городе сирийцы. Вопреки заявлениям Запада, жители Алеппо страдали не от бомбардировок, а от гнёта иностранных джихадистов и законов шариата. Многие их них поражены серьёзным психическим недугом – синдромом Восточного Алеппо.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Некоторые жители Восточного Алеппо отказываются от помощи сирийского правительства.

После четырёх с половиной лет войны население Восточного Алеппо освобождено Сирийской Арабской Армией при поддержке Хезболлы, России и Ирана. Победу эту с радостью приветствовали почти все 120 000 освобождённых жителей, имеющих государственную регистрацию. Но нашлись и те, кто ей не рад.

Сирия обеспечивает освобождённых жителей пищей и временным жильём и оказывает им медицинскую помощь, но некоторые из них отказываются это принимать и заявляют, что у них «нет доверия этому государству». Чего же они боятся? Их ведь не взяли в плен, а, наоборот, освободили и приняли как родных.

Они словно забыли, что до «арабской весны» жили в мире и согласии и, словно ничего не изменилось, повторяют небылицы, которые Аль-Джазира распространяла в 2011 г. Республика - это, мол, диктатура, она мучит детей, уничтожает суннитов и т.д.

Мы первый раз имеем дело с такими психическими нарушениями в масштабе целого города. Раньше этим недугом страдали отдельные лица. Подобно тому, как ребёнок или супруга порой защищают жестокого отца или мужа и оправдывают его действия, некоторые жители Восточного Алеппо защищают угнетавших их джихадистов.

В 1973 г. шведский психиатр и криминалист Нильс Бейерут изучал состояние, в которое впали клиенты одного банка после того, как стали заложниками бандитов во время вооружённого нападения. Результат оказался плачевным. Двое полицейских получили ранения, а один из них довольно серьёзное. Премьер-министр Улоф Пальме напрасно пытался образумить преступников, угрожавших убить пленников. Подвергнутые стрессу заложники вместо того, чтобы проникнуться ненавистью к преступникам, стали их задабривать ради того, чтобы избежать возможной смерти. Постепенно они прониклись симпатией к захватившим их бандитам и пытались отговорить полицию от штурма, а одна из заложниц влюбилась в бандита. Этот случай известен под названием «стокгольмский синдром» по названию города, в котором он произошёл.

В итоге, полицейские, используя нервнопаралитический газ, арестовали бандитов и освободили заложников. И хотя заточение длилось всего лишь семь дней, некоторые из заложников в течение долгого времени страдали этим синдромом до такой степени, что в ходе судебного разбирательства отказывались подтвердить, что молодая женщина продолжала свои отношения с бандитом после его ареста.

В прошлом году психоаналитик Саверио Тамаселла доказал, что «стокгольмский синдром» представляет собой серьёзнейшее нарушение психики человека, взятого в заложники и от сознания полного бессилия отождествляющего себя объекту, вызвавшему у него страх или тревогу.

Следовательно, нам не следует надеяться на то, что кто-то из жителей Восточного Алеппо, страдающих этим синдромом, сможет быстро вернуться к реальной жизни. Но мы обязаны обеспечить всем им полную безопасность и ещё один раз проявить к ним наше терпение. И хотя мы должны, прежде всего, оказывать помощь нашим воинам и тем, кто принимал участие в сопротивлении, нам не следует забывать и о мирных жителях, которые, несмотря ни на что, являются гражданами нашей страны.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Источник
Al-Watan (Сирия)

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант, президент-основатель интернет-издания Réseau Voltaire и конференции Axis for Peace. Последняя публикация на французском языке : L’Effroyable imposture : Tome 2, Manipulations et désinformations (изд-во JP Bertand, 2007 г.).

 
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Источник : « Синдром Восточного Алеппо », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 20 декабря 2016, www.voltairenet.org/article194634.html

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