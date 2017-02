Daesh hat in einem Video vom Sonntag, 19. Februar 2017, angekündigt, die ägyptischen Christen vernichten zu wollen.

Am 11. Dezember 2016 hatte ein Attentat in der koptischen St.-Markus Kathedrale den Tod von 28 Gläubigen verursacht. Der angebliche Attentäter, Abu Abdallah al-Masri (Foto), erscheint in dem Video von Daesch.

Die Kopten sind jetzt die wichtigste christliche Gemeinschaft im Nahen Osten.