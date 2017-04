Verschillende ernstige in het CIA-rapport over het Khan Shaykhun-incident, de gasaanval in Syrië

In een rapport gepubliceerd op 13 april 2017, merkt professor Theodore Postol, een expert aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), dat het rapport van de Intelligentiebureaus, gepubliceerd door het Witte Huis, meerdere grove fouten bevat. Bijvoorbeeld: De CIA is van oordeel dat het chemische incident bij Khan Shaykhun veroorzaakt werd door de dispersie van saringas. Echter, foto’s gepubliceerd door de unieke bron van de CIA, ‘The White Helmets’, tonen mensen die monsters nemen van afzettingen in een krater gecreëerd door een Syrische bominslag.

Maar het is niet door inhalatie dat verontreiniging door saringas plaatsvindt. Het gas komt eigenlijk in ons systeem via de huid. Sarin benodigd enkele weken de tijd om te degraderen wanneer het in aanraking komt met lucht of licht. Dus indien de foto’s authentiek waren, zoals de CIA beweert dat ze zijn, zou saringas niet kunnen zijn worden gebruikt. Want als er echt saringas was gebruikt, namen alle onbeschermde mensen de monsters op en zouden de aanwezige personen onmiddellijk ernstig worden geïnfecteerd.

* *

Khan Shaykhun is een plaats in de provincie van Idlib. Het wordt bezet door verschillende jihadistische groeperingen en geplaatst onder de de facto administratie van de NAVO. De enige bron over het chemisch incident van 4 april 2017 komt van de witte helmen. Dit is een organisatie bestaande uit leden van Al-Quaeda en wordt geleid door de MI6-Officier James Le Mesurier.

Op 21 augustus 2013 veroorzaakte een chemisch incident tussen 322 en 1.729 sterfgevallen in de Ghouta-regio van Damascus. Op dat moment staken de westerlingen de schuld voor de gasaanval op de Syrische Arabische Republiek. Echter, vier maanden later, maakte een Turkse parlementair van de DHP, Eren Erdem, een aantal documenten in het openbaar domein, die getuigden:

dat het gebruikte gas uit Turkije kwam;

dat Ilhami Bali (die momenteel IS/Daesh in Turkije leidt) had bevolen dat het gas naar Damascus zou worden gebracht;

en dat deze operatie werd uitgevoerd met de medewerking van de Turkse autoriteiten.

Eren Erdem werd beschuldigd van hoogverraad door de toenmalige premier, Recep Tayyip Erdogan. Omdat hij deze documenten had openbaar gemaakt (niet omdat hij de feiten vervalste) en zag zijn parlementaire immuniteit opgeheven worden. Hij werd gearresteerd en veroordeeld tot 350 dagen gevangenisstraf.