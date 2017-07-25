Сеть Вольтер

Создание на «Большом Ближнем Востоке» нового альянса

Тьерри Мейсан

Обещания президента Трампа по Большому Ближнему Востоку постепенно воплощаются в конкретные дела. Если раньше Соединённые Штаты и их союзники стремились разрушать государства и сеять хаос, теперь они создают новые альянсы и борются против джихадистов. И хотя на словах Иран, Сирия и Хезболла по-прежнему остаются врагами, с которыми нужно бороться, на деле они становятся партнёрами. Новый курс позволит странам региона исключить транснациональные корпорации из политического поля и восстановить мир.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Справа налево (так читается текст на арабском языке): президент Башар аль-Ассад (Сирийская Арабская Республика), Генеральный секретарь Сайед Хассан Насралла (Хезболла), генерал Мохамед Али Джафари (Главнокомандующий Стражами Революции), президент Мишель Аун (Республика Ливан), Премьер-министр Хайдер аль-Абади (Республика Ирак) - братья по оружию в борьбе против джихадистов.

Президент Трамп наконец-то начинает заниматься внешней политикой. В отношении Большого Ближнего Востока ему удалось с помощью своего советника по нацбезопасности генерала Макмастера и директора ЦРУ Майка Помпео закрыть секретные программы по оказанию помощи джихадистам.

Согласно комментариям Washington Post это решение было принято ещё до встречи Трампа с Путиным на саммите G20, однако на самом деле оно было принято немногим более двух недель назад в середине мая при подготовке саммита в Рияде. Её цель состояла не в том, чтобы преклонить колени перед русским царём, как это утверждает политическая элита Вашингтона, а в том, чтобы положить конец терроризму, о чём Дональд Трамп заявлял во время предвыборной кампании.

Вымыслы Washington Post были подхвачены всей западной прессой. Возможно, это обусловлено тем, что у западных журналистов сильно развит стадный инстинкт, но, скорее всего, тем, что ведущие западные СМИ находятся в руках сторонников войны на Ближнем Востоке и вдобавок против России.

Вскрытая болгарской журналисткой широкая сеть торговли оружием, организованной генералом Дэвидом Петреусом в 2012 г., когда он занимал пост директора ЦРУ, и продолженной им из своего бюро в компании KKR, поражает и свидетельствует о том, насколько мощными остаются факторы, способствующие продолжению войны.

Более 17 стран участвовали в операции «Сикоморовый лес», и в их числе Азербайджан, обеспечивший транспортировку 28 000 тонн вооружений, и Израиль, представлявший фиктивные документы по конечному пункту назначения. По всей видимости, Дэвиду Петреусу и KKR оказывал помощь заместитель Генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман. Поэтому беспрецедентный по своим масштабам трафик оружия не повлечёт за собой никаких расследований ни в отношении стран, ни в отношении международных организаций, причастных к этому трафику.

На протяжении 4 лет народы Леванта воюют не столько со странами, сколько с конгломератом частных транснациональных компаний, включая международные СМИ, и чиновников мировых держав, по приказам которых малые страны вершат грязные дела.

Сопротивление, оказываемое Дональду Трампу со стороны ЦРУ и Пентагона, и существование упомянутой получастной сети позволяют понять, насколько сложной оказывается задача по изменению мирового порядка, установленного в угоду частным интересам.

Поначалу наступление иракских и сирийских войск с целью восстановления шёлкового пути не вызывало сопротивления со стороны американских сил, хотя и были отдельные случаи.

Наступление Сирийской арабской армии и Хезболлы в координации с ливанскими войсками на Эрсаль – это первый ощутимый плод новой политики Вашингтона. Продолжая открыто критиковать присутствие Хезболлы, Премьер-министр Ливана Саад Харири по просьбе Саудовской Аравии согласился с участием своих вооружённых сил в этой операции. Это первый случай совместных операций ливанской и сирийской армий и Сопротивления. Рияд, не прекращая враждовать с «Партией Бога» и Ираном, посчитал, что пора начать сотрудничать с Хезболлой и покончить с джихадистами.

В итоге, война, первоначальной целью которой было разрушение государств, принимает противоположный смысл – создаётся новый альянс, включающий Иран, Ирак, Сирию и Ливан.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Источник
Al-Watan (Сирия)

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Sous nos yeux - Du 11-Septembre à Donald Trump.

 
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Источник : « Создание на «Большом Ближнем Востоке» нового альянса », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 25 июля 2017, www.voltairenet.org/article197252.html

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