في يوم 2 أوت (أغسطس) تم إطلاق القمر الصناعي "أوبسات 3000" (Optsat-3000) المملوك لوزارة الدفاع الايطالية، من "غيان" الفرنسية، مع قاذفة فيغا، من وكالة الفضاء الأوروبية التي بنتها "آفيو" في إيطاليا.

غير أن القمر الصناعي ليس إيطاليا، بل إسرائيليا.. لقد اُشتريَ سنة 2012 في اطار اتفاق تعاون عسكري بين روما وتل أبيب، حيث وفرت آلينيا إرماتشي (شركة فينميكانيكا، حاليا: ليوناردو) لإسرائيل 30 طائرة تدريب عسكري متطورة من طراز "أم.346" (M-346)، كما وفرت صناعات الفضاء الإسرائيلية لإيطاليا القمر "أوبسات3000" وأول طائرة من نوع G550 Caew (صحيفة إلمانيفاستو، 31 جويلية 2012).

"أوبسات3000"، الذي تم نصبه في مدار منخفض (450 كلم علوًّا)، ليس مقدمة لـ"مراقبة الأرض" فحسب، بل ولتوفير صور مفصلة، ذات دقة عالية عن "أي بقعة من الأرض"، من اجل العمليات العسكرية التي تجري في مسارح حرب بعيدة.

تأتي الصور المجموعة من قبل "أوبسات3000" في ثلاثة مراكز في إيطاليا: مركز القوات المشتركة للاستشعار الساتيليتي، في براتيكا دي ماري (روما)، وإدارة القوات المشتركة للتسيير والمراقبة في سيكرل دي فينيا دي فالي (روما) ومركز الفضاء من فوتشينو دي تلسباسيو (لاكويلا).

إن الـ"أوبسات3000" موصول في الوقت ذاته بمركز رابع: شعبة الفضاء MBT للصناعات الجوية الإسرائيلية في تل أبيب. هذا يعزز أن الاتفاق العسكري بين إيطاليا وإسرائيل لا يهدف إلى للتعاون بين الصناعات العسكرية فحسب، بل وإلى تعاون استراتيجي وثيق دوما بين البلدين.

في إطار الاتفاق نفسه، التي عقد سنة 2012، منحت "صناعات الطيران الجوي الإسرائيلية" لصناعات الطيران الإيطالية، في ديسمبر عام 2016، واحدة من طائرتي الـ G-550Caew وهما "غولفستريم550"، قاذفة فاخرة خاصة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، حولتها "صناعات الطيران الجوي الإسرائيلية" إلى طائرة حربية متطورة للغاية، مزودة بأكثر الأنظمة تقدما في مجال الرادار والتجسس والاتصال، على معايير الناتو.. تمثل هذه الطائرات نصْل رمح نظام قيادة وسيطرة، معدّ لهجوم في مسرح حرب بعيد.

لكل ذلك ثمن. لقد دفعت ايطاليا 182 مليون لقاء الـ"أوبسات3000"، تضاف إليها تكاليف تثبيته على المدار وتسيير القمر الصناعي، حيث "الحياة" متوقعة في غضون 7 سنوات. تكلف طائرتا الـ G-550Caew مع مراكز القيادة والسيطرة، نحو 800 مليون نسمة.

في المجمل هناك أكثر من مليار دولار يتم دفعها من المال العام. المليار دولار الوارد من بيع 30 طائرة تدريب من نوع M-346، لإسرائيل، يدخل إلى خزائن "ليوناردو سبا"، الاسم الاجتماعي الجديد لشركة فينميكانيكا، التي تملك خزينته نسبة مئوية تقدر بـ30 بالمئة.

وهكذا يتحقق "الكتاب الأبيض عن الأمن الدولي والدفاع"، الذي وقعته الوزيرة بينوتي، التي تحولت في فيفري (شباط) المنصرم إلى مشروع قانون يخول الحكومة "مراجعة النموذج العملياتي للقوات المسلحة".

نموذج تضطلع فيه الصناعة العسكرية بدور "دعامة للنظام البلاد" تمتلك القوات المسلحة فيه واجب الدفاع عن "المصالح الحيوية للبلد" بالتدخل في المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والبلقان وفي خارج هذه المناطق، في أفغانستان وجميع أرجاء العالم، حيث يمكن أن تُمس مصالح الغرب، التي يمثلها الناتو أساسا بقيادة الولايات المتحدة.

إن امتلاك أنظمة عسكرية، مثل القمر التجسّسي "أوبسات3000"، وطائرات الـ550Caew ، لا يترك أي أثر على الطريق المرسومة هكذا: بهدم الركائز الدستورية التي تقوم عليها الجمهورية الإيطالية، إنها طريق الحرب أكثر فأكثر.