Абу Бакр аль-Багдади и Ашин Виратху

Силы, спланировавшие уничтожение «большого Ближнего Востока», рассматривали этот регион как лабораторию, в которой они могли бы отрабатывать новые стратегии. В 2001 г. они включали в свой состав Соединённые Штаты, Соединённое Королевство и Израиль, но в Вашингтоне они не смогли удержаться во власти, поэтому продолжили свой военно-экономической проект с помощью частных международных компаний.

Свою стратегию они строили на работах, с одной стороны, адмирала Артура Цебровски и его помощника Томаса Барнетта из Пентагоне, а, с другой – Бернара Леви и Самюэля Хантингтона из Совета национальной безопасности [1].

Их цель состоит в том, чтобы сохранить своё доминирование в мире в условиях технического и экономического прогресса и одновременно распространить его на страны бывшего советского блока. В прошлом Вашингтон управлял мировой экономикой через энергетический рынок. С этой целью он навязал доллар в качестве денежной единицы при заключении нефтяных контрактов, а несогласным угрожал войной. Однако такая система не могла продолжаться, когда на смену нефти пришёл российский, иранский, катарский, а в последнее время и сирийский газ.

Американские колонисты в большинстве своём имеют криминальную природу и им вздумалось управлять богатыми странами, грабя их природные ресурсы. Чтобы получить доступ не только к залежам углеводородов, но и другим природным богатствам, стабильные государства, включая и страны советского блока, вынуждены были добиваться согласия США, а в ряде случаев Соединённого Королевства и Израиля.

С этой целью достаточно было разделить весь мир на две части, глобализировать платёжеспособные страны, а остальные лишить способности к сопротивлению.

Такой порядок радикально отличается от того, что намеревались установить Британская империя и сионизм. Изменение парадигмы могло быть осуществлено лишь путём психологического шока и последующей мощной мобилизации. Психологическим шоком или новым «Перл Харбором» стало 11 сентября.

Этот план казался безумным и жестоким, но по прошествии 16 лет мы видим, что он реализуется, встречаясь с неожиданными препятствиями.

Экономическая глобализация платёжеспособных стран была почти тотальной, когда одна из них – Россия вооружённым путём воспротивилась лишению Сирии способности к сопротивлению, а затем принудительному включению Украины в глобальную экономику. После этого Вашингтон и Лондон вынудили своих союзников ввести против Москвы экономические санкции. После этого процесс глобализации платёжеспособных стран был остановлен.

Запустив проект «шёлковых путей», Китай осуществил крупные инвестиции в страны, предназначавшиеся для уничтожения. Силы, поощрявшие «новую карту мира», отреагировали на это созданием террористического государства, перекрыв таким образом первый шёлковый путь в Ираке и Сирии, и трансформировав украинский конфликт в войну, перекрыв этим второй шёлковый путь.

Сегодня эти силы рассчитывают распространить хаос на второй регион – Юго-Восточную Азию. По крайней мере именно туда, согласно Антитеррористическому комитету СБ ООН, бегут джихадисты. Таким образом, эпизод, длившийся на Ближнем Востоке с 2011 по 2016 г. завершается, не предвосхищая войну с курдами и готовя опустошение Юго-Восточной Азии. После войны мусульман с «иудо-христианами» [2] начнётся война мусульман с буддистами - второй этап «столкновения цивилизаций».