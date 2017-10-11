Политологи последние 16 лет не прекращают спорить о целях американской политики. Разумеется, сегодня определить их проще, чем 16 лет назад, тем не менее, это делают немногие, а остальные продолжают придерживаться мнений, которые опровергаются фактами. Подводя итог этим спорам, Тьерри Мейсан приходит к выводу, что ВС США не откажутся от стратегии, разработанной их теоретиками 16 лет назад.
- Абу Бакр аль-Багдади и Ашин Виратху
Силы, спланировавшие уничтожение «большого Ближнего Востока», рассматривали этот регион как лабораторию, в которой они могли бы отрабатывать новые стратегии. В 2001 г. они включали в свой состав Соединённые Штаты, Соединённое Королевство и Израиль, но в Вашингтоне они не смогли удержаться во власти, поэтому продолжили свой военно-экономической проект с помощью частных международных компаний.
Свою стратегию они строили на работах, с одной стороны, адмирала Артура Цебровски и его помощника Томаса Барнетта из Пентагоне, а, с другой – Бернара Леви и Самюэля Хантингтона из Совета национальной безопасности [1].
Их цель состоит в том, чтобы сохранить своё доминирование в мире в условиях технического и экономического прогресса и одновременно распространить его на страны бывшего советского блока. В прошлом Вашингтон управлял мировой экономикой через энергетический рынок. С этой целью он навязал доллар в качестве денежной единицы при заключении нефтяных контрактов, а несогласным угрожал войной. Однако такая система не могла продолжаться, когда на смену нефти пришёл российский, иранский, катарский, а в последнее время и сирийский газ.
Американские колонисты в большинстве своём имеют криминальную природу и им вздумалось управлять богатыми странами, грабя их природные ресурсы. Чтобы получить доступ не только к залежам углеводородов, но и другим природным богатствам, стабильные государства, включая и страны советского блока, вынуждены были добиваться согласия США, а в ряде случаев Соединённого Королевства и Израиля.
С этой целью достаточно было разделить весь мир на две части, глобализировать платёжеспособные страны, а остальные лишить способности к сопротивлению.
Такой порядок радикально отличается от того, что намеревались установить Британская империя и сионизм. Изменение парадигмы могло быть осуществлено лишь путём психологического шока и последующей мощной мобилизации. Психологическим шоком или новым «Перл Харбором» стало 11 сентября.
Этот план казался безумным и жестоким, но по прошествии 16 лет мы видим, что он реализуется, встречаясь с неожиданными препятствиями.
Экономическая глобализация платёжеспособных стран была почти тотальной, когда одна из них – Россия вооружённым путём воспротивилась лишению Сирии способности к сопротивлению, а затем принудительному включению Украины в глобальную экономику. После этого Вашингтон и Лондон вынудили своих союзников ввести против Москвы экономические санкции. После этого процесс глобализации платёжеспособных стран был остановлен.
Запустив проект «шёлковых путей», Китай осуществил крупные инвестиции в страны, предназначавшиеся для уничтожения. Силы, поощрявшие «новую карту мира», отреагировали на это созданием террористического государства, перекрыв таким образом первый шёлковый путь в Ираке и Сирии, и трансформировав украинский конфликт в войну, перекрыв этим второй шёлковый путь.
Сегодня эти силы рассчитывают распространить хаос на второй регион – Юго-Восточную Азию. По крайней мере именно туда, согласно Антитеррористическому комитету СБ ООН, бегут джихадисты. Таким образом, эпизод, длившийся на Ближнем Востоке с 2011 по 2016 г. завершается, не предвосхищая войну с курдами и готовя опустошение Юго-Восточной Азии. После войны мусульман с «иудо-христианами» [2] начнётся война мусульман с буддистами - второй этап «столкновения цивилизаций».
Перевод
Эдуард Феоктистов
Источник
Al-Watan (Сирия)
[1] Network Centric Warfare : Developing and Leveraging Information Superiority, David S. Alberts, John J. Garstka & Frederick P. Stein, CCRP, 1999. The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. « The Roots of Muslim Rage », Bernard Lewis, Atlantic Monthly, septembre1990. « The Clash of Civilizations ? » & « The West Unique, Not Universal », Samuel Huntington, Foreign Affairs, 1993 & 1996 ; The Soldier and the State & The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Samuel Huntington, Harvard 1957 & Simon and Schulster 1996.
[2] Иудо-христианами вплоть до 90-х годов называли евреев обращённых в христианство при святом Иакове. После разграбления римлянами Иерусалима их коммуна распалась. Тем не менее, западные христиане придают большое значение Ветхому завету и часто вместо христианских становятся на еврейские позиции. Восточные христиане, наоборот, остаются верными традициям предков и лишь изредка ссылаются на еврейские источники и во время святого причастия их не читают.