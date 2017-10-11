Сеть Вольтер

Второй этап «столкновения цивилизаций»

Тьерри Мейсан

Политологи последние 16 лет не прекращают спорить о целях американской политики. Разумеется, сегодня определить их проще, чем 16 лет назад, тем не менее, это делают немногие, а остальные продолжают придерживаться мнений, которые опровергаются фактами. Подводя итог этим спорам, Тьерри Мейсан приходит к выводу, что ВС США не откажутся от стратегии, разработанной их теоретиками 16 лет назад.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
+
JPEG - 281.9 kb
Абу Бакр аль-Багдади и Ашин Виратху

Силы, спланировавшие уничтожение «большого Ближнего Востока», рассматривали этот регион как лабораторию, в которой они могли бы отрабатывать новые стратегии. В 2001 г. они включали в свой состав Соединённые Штаты, Соединённое Королевство и Израиль, но в Вашингтоне они не смогли удержаться во власти, поэтому продолжили свой военно-экономической проект с помощью частных международных компаний.

Свою стратегию они строили на работах, с одной стороны, адмирала Артура Цебровски и его помощника Томаса Барнетта из Пентагоне, а, с другой – Бернара Леви и Самюэля Хантингтона из Совета национальной безопасности [1].

Их цель состоит в том, чтобы сохранить своё доминирование в мире в условиях технического и экономического прогресса и одновременно распространить его на страны бывшего советского блока. В прошлом Вашингтон управлял мировой экономикой через энергетический рынок. С этой целью он навязал доллар в качестве денежной единицы при заключении нефтяных контрактов, а несогласным угрожал войной. Однако такая система не могла продолжаться, когда на смену нефти пришёл российский, иранский, катарский, а в последнее время и сирийский газ.

Американские колонисты в большинстве своём имеют криминальную природу и им вздумалось управлять богатыми странами, грабя их природные ресурсы. Чтобы получить доступ не только к залежам углеводородов, но и другим природным богатствам, стабильные государства, включая и страны советского блока, вынуждены были добиваться согласия США, а в ряде случаев Соединённого Королевства и Израиля.

С этой целью достаточно было разделить весь мир на две части, глобализировать платёжеспособные страны, а остальные лишить способности к сопротивлению.

Такой порядок радикально отличается от того, что намеревались установить Британская империя и сионизм. Изменение парадигмы могло быть осуществлено лишь путём психологического шока и последующей мощной мобилизации. Психологическим шоком или новым «Перл Харбором» стало 11 сентября.

Этот план казался безумным и жестоким, но по прошествии 16 лет мы видим, что он реализуется, встречаясь с неожиданными препятствиями.

Экономическая глобализация платёжеспособных стран была почти тотальной, когда одна из них – Россия вооружённым путём воспротивилась лишению Сирии способности к сопротивлению, а затем принудительному включению Украины в глобальную экономику. После этого Вашингтон и Лондон вынудили своих союзников ввести против Москвы экономические санкции. После этого процесс глобализации платёжеспособных стран был остановлен.

Запустив проект «шёлковых путей», Китай осуществил крупные инвестиции в страны, предназначавшиеся для уничтожения. Силы, поощрявшие «новую карту мира», отреагировали на это созданием террористического государства, перекрыв таким образом первый шёлковый путь в Ираке и Сирии, и трансформировав украинский конфликт в войну, перекрыв этим второй шёлковый путь.

Сегодня эти силы рассчитывают распространить хаос на второй регион – Юго-Восточную Азию. По крайней мере именно туда, согласно Антитеррористическому комитету СБ ООН, бегут джихадисты. Таким образом, эпизод, длившийся на Ближнем Востоке с 2011 по 2016 г. завершается, не предвосхищая войну с курдами и готовя опустошение Юго-Восточной Азии. После войны мусульман с «иудо-христианами» [2] начнётся война мусульман с буддистами - второй этап «столкновения цивилизаций».

Перевод
Эдуард Феоктистов

Источник
Al-Watan (Сирия)

[1] Network Centric Warfare : Developing and Leveraging Information Superiority, David S. Alberts, John J. Garstka & Frederick P. Stein, CCRP, 1999. The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. « The Roots of Muslim Rage », Bernard Lewis, Atlantic Monthly, septembre1990. « The Clash of Civilizations ? » & « The West Unique, Not Universal », Samuel Huntington, Foreign Affairs, 1993 & 1996 ; The Soldier and the State & The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Samuel Huntington, Harvard 1957 & Simon and Schulster 1996.

[2] Иудо-христианами вплоть до 90-х годов называли евреев обращённых в христианство при святом Иакове. После разграбления римлянами Иерусалима их коммуна распалась. Тем не менее, западные христиане придают большое значение Ветхому завету и часто вместо христианских становятся на еврейские позиции. Восточные христиане, наоборот, остаются верными традициям предков и лишь изредка ссылаются на еврейские источники и во время святого причастия их не читают.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Sous nos yeux - Du 11-Septembre à Donald Trump.

 
Политический ислам против Китая
Политический ислам против Китая
Пентагон готовит в Юго-Восточной Азии новую войну
 
После Халифата Роджава
После Халифата Роджава
За одной войной прячется другая
 
Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Великая американская стратегия
Великая американская стратегия
 
Военные планы США
Военные планы США
О различии стратегий в лагере антиимпериалистов. Вторая часть
 
О различии стратегий в лагере антиимпериалистов
О различии стратегий в лагере антиимпериалистов
 
О Сеть Вольтер
О Сеть Вольтер
 

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Второй этап «столкновения цивилизаций» », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 11 октября 2017, www.voltairenet.org/article198314.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Политический ислам против Китая
Пентагон готовит в Юго-Восточной Азии новую войну
Политический ислам против Китая
Тьерри Мейсан
Великая американская стратегия
Что скрывается за рефефендумом о независимости Курдистана?
Экс-ГДР, кошмар мадам Меркель
Экс-ГДР, кошмар мадам Меркель
Михаи́л Лео́нтьев , Сеть Вольтер
 
После Халифата Роджава
За одной войной прячется другая
После Халифата Роджава
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Анархистские бригады НАТО
Анархистские бригады НАТО
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Трамп и поддержка джихадистов Пакистаном
Трамп и поддержка джихадистов Пакистаном
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Военные планы США
О различии стратегий в лагере антиимпериалистов. Вторая часть
Военные планы США
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 