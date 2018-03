Pompeo im Außenministerium und Haspel in der CIA

Präsident Donald Trump hat den Ersatz von Staatssekretär Rex Tillerson durch den Direktor der CIA, Mike Pompeo, angekündigt, welcher seinerseits durch seine Assistentin, Gina Haspel ersetzt wird.

Der Präsident stieß besonders mit seinem Staatssekretär über Russland, Iran und Nordkorea zusammen. Tillerson betrachtete als unverzichtbar, Russland zu verteufeln; er war gegen den Bruch des 5 + 1 Abkommens [mit Iran Anm.d.Ü.]; und gegen jeglichen Dialog zwischen Staatsoberhäuptern im Fall von Präsident Kim.

Gina Haspel wird von ihren Kollegen einstimmig als eine der besten Spione der CIA betrachtet und genauso einstimmig in Frage gestellt durch die Politiker in Washington. Sie führte das geheime Gefängnis der Agentur in Thailand und leitete dort die auf Abu Zubaydah und Abd al-Rahim al-Nashiri begangenen Schrecken. Sie verkörpert auf diesem Gebiet die weit verbreitete Folter der Bush-Ära. Dies ist das erste Mal, dass eine Frau an die Spitze der CIA kommt.

Übrigens könnte Lawrence Kudlow, ein Ehemaliger der Reagan Verwaltung, der Journalist auf CNBC geworden ist, Gary Cohn, als Vorsitzender des Nationalen Wirtschaftsrates ersetzen.