Future İnvestment İnitiative’in 2018 oturumu Riyad’ta başladı

Future İnvestment İnitiative’in 2018 oturumu 23 Ekim 2018’de Riyad’ta başladı. İlki 2017’de gerçekleştirilen bu konferansın her yıl tekrarlanması planlanmıştı. Bu arada, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında yabancı konuşmacı ve sponsorların çoğunluğu organizasyondan çekildi.

Future İnvestment İnitiative, « Çölün Davos’u » olmayı hedefliyordu. 2017 oturumu sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman (« MBS » olarak adlandırılan) Neom projesinin sunumunu yapmıştı: gezegenin seçkinleri için Kızıldeniz’de bir vergi cenneti kurulması. Gelecekti vahabbiliğin terk edileceğini de duyurmuştu [1].

Geçtiğimiz yıl boyunca Neom projesi, Bilderberg Grubu yöneticilerinden Klaus Kleinfeld’e emanet edildi. Mısır’ın yardımıyla Kızıldeniz’in Batı yakasına yayıldı. İsrail’in projenin güvenliğini sağlaması bekleniyor.

Vahabbiliğin terk edildiğine ilişkin kamuoyuna hiçbir işaret verilmedi. Bununla birlikte kadınlara araba kullanma hakkının verildiğine tanık olundu, ama hala yasal vasilerinin varlığı durumunda.

Başlıca konuşmacı ve sponsorların konferanstan çekilmesi, Batılıların MBS ile ilişkilerini askıya alacaklarının göstergesi olarak yorumlanıyor.

Suud’ların sınırlı aile konseyinin, tahta geçiş kuralını bir kez daha gözden geçirmek üzere birkaç gündür gizlice toplantı halinde olduğu bildiriliyor.