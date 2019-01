Da 2. verdenskrig var over fikk Japan forbud mot å ha militære våpen (hangarskip, langtrekkende bombefly og raketter, både cruise og ballistiske) som kunne muliggjøre angrep.

I dag har Japans sjøforsvar 20 angrepsubåter, 39 kampskip (8 av disse er bestykket med AEGIS-systemet) og tre hangarskip for helikoptere.

Men den Japanske regjering har avgjort at de vil utstyre seg med et konvensjonelt hangarskip. Det Japanske hangarskipet vil ha en defensiv rolle ved å være istand til å nøytralisere en overhengende trussel. Men med en gang det er operativ er det ingen som vil kunne forhindre Japan i å innta en fienderolle og å bli en offensiv makt.

Japans forhandlinger med USA viser at Japan ønsker å bytte ut sine 107 eldre fly (F-4 og F-15) med den nye generasjon F-35A. Japan ønsker også 40 F-35B. Dette er utgaven av F-35 med vertikal take-off og landing som er tiltenkt marinen.

Japan har allerede to nye destroyere, helikopter-hangarskip av typen «Izumo». Hver på 27.000 tonn og 248 m i lengde. Disse fartøyene er utstyrt med både anti-ubåt og anti-skip våpensystemer. Hvert av skipene har kapasitet til å frakte 400 marineinfanterister.

I stedet for helikoptere kan disse skipene ta om bord opp til 18 stk. F-35B kampfly. De japanske skipene av «Izumo»-klassen kan omgjøres til samme type skip som USAs «Wasp» eller «America»- klasse.

For å kunne kunne utgjøre en styrke klar for intervenering hvor som helst i verden lik USAs – var en marine alt Japan trengte. Dette behovet ble oppfylt i april 2018 ved etableringen am den militære brigaden ARDB [Amphibious Rapid Deployment Brigade, o.a.] på militærbasen i Sasebo like ved Nagasaki.

Japans naboer Kina, Nord-Korea og Russland har alle atomvåpen. Japan er motvillig i forhold til hangarskip og andre skip som kan brukes til landsetting. Likevel vil Japan være fullstendig ubeskyttet mot angrep med ballistiske raketter, særlig overfor et kjernefysisk angrep. USAs garantier i f.m. anti-ballistisk forsvar er ikke tilstrekkelige.

Japan’s beslutning om bruk av våpen for å gjøre seg sterkere er ikke overraskende. Det er ikke vanskelig å sette dette ut i livet med den avanserte teknologien som Japan har til rådighet. Men den personen som fortjener det meste av æren for å forandre Japan til å bli en sterk offensiv makt (det betyr kjernefysisk) er Donald Trump, hvis ordtak kan fritt omskrives: «Make (fiender av) America Great Again».