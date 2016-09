Ex jefe del antiterrorismo turco declara que Erdogan protege a Daesh

El ex jefe del antiterrorismo turco, Ahmet Sait Yayla, confirma en una larga entrevista el apoyo que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan aporta personalmente al Emirato Islámico (Daesh).

Ahmet Sait Yayla salió de Turquía en momentos en que ese país registra una ola de represión contra toda persona que no contribuya con la política del AKP, el partido del presidente Erdogan.

El ex jefe del antiterrorismo turco revela en su entrevista que:

Hakan Fidan, jefe de la inteligencia militar de Turquía (MIT), está a cargo de las relaciones del Estado turco con al-Qaeda y el Emirato Islámico.

Los servicios secretos de Turquía aportan ayuda militar al Emirato Islámico desde hace años.

El gobierno de Turquía hace llegar equipamiento militar al Emirato Islámico a través de su agencia de ayuda humanitaria.

Los hombres del Emirato Islámico, incluyendo al número 2 de ese grupo yihadista, Ahmed al-Hayali, reciben tratamiento médico gratuito en Turquía.

El líder del Emirato Islámico en Turquía, Halis Bayancuk, es el hijo del creador del Hizbollah turco (un grupo de provocadores kurdos sunnitas) y cuenta con protección policial por orden del presidente Erdogan.

El Emirato Islámico prosigue su tráfico de petróleo con ayuda de Turquía y del gobierno regional del Kurdistán iraquí.

Pero Ahmet Sait Yayla no ha dicho todo lo que sabe. En realidad, con esta entrevista el ex jefe del antiterrorismo turco parece querer demostrar a Erdogan que es capaz de revelar muchas cosas para proteger a su hijo de 19 años, que aún se halla en Turquía.

