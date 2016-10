Francois Hollande, utnevnt av det pro-israelske fondet «Samvittighetens Appell» til «årets statsmann»

Parallelt med FNs Generalforsamling har fondet «Samvittighetens appell» (the Foundation Appeal of Conscience) gitt sin pris til «Årets Fremste Statsleder», Frankrikes president Francois Hollande.

Fondet er tverrkirkelig, men har vært ledet, siden det ble etablert, av rabbi Arthur Schneier, kjent for sitt engasjement til fordel for den hebraiske staten. Hvert år ærer den en person som har arbeidet både for religiøs frihet og for staten Israel.

Siden denne prisen ble etablert, er den alltid blitt utdelt i New York av den tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver og utenriksminister Henry Kissinger og den tidligere nasjonale etterretningsjefen John Negroponte som hadde befatning med både Iran-contras affæren og det Islamske Emiratet i Irak.

De siste årene har fondet også gått til slike personer som José-Maria Aznar (statsminister i Spania, overs.), Nicolas Sarkozy, Stephen Harper (statsminister i Canada, overs.), Enrique Peña Nieto (Mexicos president, overs.) og David Cameron.

Dette året ønsket Fondet å takke president Hollande for hans handlinger mot Syria og hans forsøk på å forhindre avtalene med Iran om foredeling av kjernefysisk materiale. Hr. Hollande var ledsaget av Jack Lang (fransk politiker, overs.) og Bernard-Henri Lévy. (fransk filosof og forfatter, overs.)

De fleste franske aviser som omtalte begivenheten syntes å overse hvem Henry Kissinger og John Negroponte er, like mye som hva de representerer politisk.