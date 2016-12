Onu : la Nouvelle-Zélande dépose une proposition de résolution sur la Syrie dans la plus grande confusion

La Nouvelle-Zélande a déposé une proposition de résolution sur la crise en Syrie au moment où son Premier ministre, John Key, présentait sa démission à ses concitoyens.

Ce texte exige un cessez-le-feu immédiat sous contrôle international et demande aux États qui soutiennent Daesh et Al-Qaïda d’arrêter de le faire, mais sans plus de contrôle que l’actuelle hypocrisie.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, a dénoncé une provocation visant à saboter les efforts sincères de paix.

On ignore si John Key a ou non endossé ce texte avant sa démission.