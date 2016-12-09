Voltaire İletişim Ağı

Rusya, Rosneft’in %19,5’ini Glencore ve Katar’a sattı

Voltaire İletişim Ağı
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Rosneft’in sermayesinin %50’sini doğrudan elinde bulunduran Rusya Federasyonu, bunun %19,5’ini Glencore ve Katar’a sattı.

Sermayenin tam dağılımını bilmiyoruz.

Rosneft dünyanın en büyük petrol şirketidir.

Bu karar, Donald Trump’un ABD Başkanlığına seçilmesiyle birlikte Moskova’ya karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ve OPEC içerisinde petrol üretiminin azaltılması kararı verilmesinin fiyatları yavaşça arttırmasının beklendiği bir dönemde alındı.

Öte yandan Rosneft, bu özelleştirme hamlesinin hemen öncesinde petrol şirketi Bachneft’i satın almıştı. Rus Soruşturma Komitesine göre, Ekonomi Bakanı Aleksey Uliyukayiev, bu fırsatla satışı onaylaması için 1,8 milyon Euro tutarında rüşvet aldı. Bakan, evde göz hapsi altına alındı.

Rosneft’in borsa değeri 55,02 milyar Euro olarak değerlendiriliyor. Hisseler Glencore ve Katar’a piyasa değerinin % 2 altında, yani 10,5 milyar Euro’ya satıldı.

Katar, daha şimdiden Glencore’un çoğunluk hissesine sahiptir.

10,5 milyar Euro’luk gelir, bunun bir kısmını devlete ödemesi gereken kamu şirketi Rosneftgaz’a aktarılacak. Böylece bu para, Avrupa ekonomilerinin uyguladığı yaptırımların yol açtığı açığı kapatmada kullanılacak.

Ekonomi politikasıyla dış politikasını tamamen birbirinden ayıran Rusya, böylece Suriye’de askeri olarak mücadele ettiği Katar ile bir ittifakı pekiştirmiş oluyor.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Rusya, Rosneft’in %19,5’ini Glencore ve Katar’a sattı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 9 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194466.html

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