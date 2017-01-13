Россия продает 19,5% «Роснефти» «Гленкору» и Катару

Россия продала сейчас «Гленкору» [1] и Катару 19,5% российского нефтяного гиганта – «Роснефти».

Распределение долей капитала в компании после этой операции точно не известно, но в руках российского государства остается более 50% акций «Роснефти» – крупнейшей в мире нефтяной компании.

Катар уже является держателем контрольного пакета акций «Гленкор».

Сделка произошла в тот момент, когда выбор миллиардера Дональда Трампа новым президентом США предвещает, как можно судить, неизбежную отмену антироссийских экономических санкций, а соглашение по сокращению производства нефти (достигнутое странами-производителями нефти, являющимися членами ОПЕК) позволяет ожидать медленного роста цен нефти.

Незадолго до этой сделки, «Роснефть» приобрела нефтяную компанию «Башнефть». Именно в рамках этой покупки – как следует из данных Следственного Комитета России [подчиняющегося президенту России – прим. пер.] – российский министр экономики Алексей Улюкаев якобы получил незаконную взятку в размере 1,8 млн евро [2]. С момента начала следствия Улюкаев остается под домашним арестом.

Рыночная стоимость акций «Роснефти» оценивается в 55,02 млрд евро. Акции российского нефтяного гиганта были проданы «Гленкору» и Катару [3] с 2%-ной скидкой, т. е. за 10,5 млрд евро. Эти средства будут переданы российской государственной компании «Роснефтегаз». Часть этой суммы, которую «Роснефтегаз» перечислит в российскую Госказну, будет использована на покрытие дефицита доходов бюджета России, вызванного экономическими санкциями ЕС.

Разделяя полностью вопросы своей экономической политики и внешней политики, Россия достигла экономическое партнерство с Катаром, т. е. со страной, с которой она борется на военной плоскости в Сирии, где катарский эмират поддерживает вооруженные группировки против сирийского правительства.