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Россия продает 19,5% «Роснефти» «Гленкору» и Катару

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Россия продала сейчас «Гленкору» [1] и Катару 19,5% российского нефтяного гиганта – «Роснефти».

Распределение долей капитала в компании после этой операции точно не известно, но в руках российского государства остается более 50% акций «Роснефти» – крупнейшей в мире нефтяной компании.

Катар уже является держателем контрольного пакета акций «Гленкор».

Сделка произошла в тот момент, когда выбор миллиардера Дональда Трампа новым президентом США предвещает, как можно судить, неизбежную отмену антироссийских экономических санкций, а соглашение по сокращению производства нефти (достигнутое странами-производителями нефти, являющимися членами ОПЕК) позволяет ожидать медленного роста цен нефти.

Незадолго до этой сделки, «Роснефть» приобрела нефтяную компанию «Башнефть». Именно в рамках этой покупки – как следует из данных Следственного Комитета России [подчиняющегося президенту России – прим. пер.] – российский министр экономики Алексей Улюкаев якобы получил незаконную взятку в размере 1,8 млн евро [2]. С момента начала следствия Улюкаев остается под домашним арестом.

Рыночная стоимость акций «Роснефти» оценивается в 55,02 млрд евро. Акции российского нефтяного гиганта были проданы «Гленкору» и Катару [3] с 2%-ной скидкой, т. е. за 10,5 млрд евро. Эти средства будут переданы российской государственной компании «Роснефтегаз». Часть этой суммы, которую «Роснефтегаз» перечислит в российскую Госказну, будет использована на покрытие дефицита доходов бюджета России, вызванного экономическими санкциями ЕС.

Разделяя полностью вопросы своей экономической политики и внешней политики, Россия достигла экономическое партнерство с Катаром, т. е. со страной, с которой она борется на военной плоскости в Сирии, где катарский эмират поддерживает вооруженные группировки против сирийского правительства.

Перевод
Григорий Грабовский
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[1] Аналитик и публицист Александр Роджерс открыл маленькую тайну: « корпорация "Гленкор", чья стоимость оценивается в 96 миллиардов долларов, выставила на IPO [англ. Initial Public Offering] в 2010 году акций всего на сумму в 2,2 миллиарда долларов (то есть чуть больше 2%). И даже из этой суммы банк Ротшильдов купил акций всего на 40 миллионов долларов (то есть 2% от 2%). И вот, теперь зловещие Ротшильды владеют аж 0,04% акций "Гленкор", что не даёт им ни малейших прав на управление компанией. Так что "Гленкор" по-прежнему, как и в семидесятых годах 20-го столетия, остаётся конторой, принадлежащей КГБ СССР. » – См.: « Александр Роджерс: Введение в конспирологию – Ротшильды и "Роснефть" », Александр Роджерс, Журналистская Правда, 11 декабря 2016.

[2] « Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов », Лента.ру, 11 января 2017. Там же говорится: « Басманный суд Москвы подтвердил арест денежных средств бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов. Об этом "Ленте.ру" сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева в среду, 11 января. По ее словам, среди арестованного также монеты из драгоценных металлов. Общая сумма попавшего под обеспечительную меру имущества — полмиллиарда рублей. »

[3] « Сингапурская компания получила право на 19,5% "Роснефти" », РосБизнесКонсалтинг, 10 января 2017.

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Источник : «  Россия продает 19,5% «Роснефти» «Гленкору» и Катару », Перевод Григорий Грабовский, Сеть Вольтер, 13 января 2017, www.voltairenet.org/article194930.html

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