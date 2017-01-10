Всё, что Джон Керри делает днём, Виктория Нуланд переиначивает ночью.

Чтобы гарантировать личную безопасность, президент Тайип Эрдоган проводит в стране масштабную чистку проамерикански настроенных элементов. Она сродни войне, которую он ведёт против Сирии и РПК, а теперь и против своих наёмников из ИГИЛ.

Борьба против американского влияния началась с ликвидации движения Хизмет исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, проживающего в штате Пенсильвания и работающего на ЦРУ. Она сопровождается увольнениями, а часто и арестами и не только военных, связанных с США, но и тех, кто выступает за светский образ жизни. Теперь никто не знает, что его ждёт завтра.

450 из 600 высших офицеров Турции, занимающих посты в НАТО, отозваны в Турцию. Более 100 из них и их семьи попросили политическое убежище в Бельгии, где расположена штаб-квартира Атлантического альянса.

Первое следствие проводимой чистки – это полное обезглавливание турецкой армии. За пять месяцев уволены 44% генералов. Притом, что после судебного дела «Эргенекон» 70% высших офицеров были уволены, арестованы и осуждены. Лишённая грамотного управления, операция «Щит Евфрата» топчется на месте.

Поэтому Эрдоган вынужден поубавить свои милитаристские амбиции в Сирии, Ираке и Кипре, которые им частично оккупированы. По этой же причине он отказался и от Восточного Алеппо (Сирия), но не от Идлиба, и готов оставить Басит (Ирак).

В Вашингтоне выход Турции из НАТО или, по меньшей мере, из Объединённого командования Атлантического альянса, вызывает у находящейся во власти империалистической фракции холодный пот. По численности турецкая армия занимает в НАТО второе место после США. Но для команды Дональда Трампа выход Турции из альянса – скорее облегчение, так как эта страна теряет управление.

Неоконсерваторы пытаются направить Турцию по «пути Истории» (то есть по пути «Нового американского века»). Помощник госсекретаря Виктория Нуланд намерена отдать Кипр Тайипу Эрдогану. Этот проект был предложен ею сразу после выборов в ноябре 2015 г., когда президент Барак Обама отдал приказ о физическом устранении турецкого президента.

Шантажируя кипрского президента Никоса Анастасиадиса, госпожа Нуланд предлагала принять «мирный план» для Кипра: остров будет объединён и демилитаризован, то есть в нём не будет собственной армии, но на остров будут введены войска НАТО, а проще говоря, турецкие. Таким образом, турецкая армия закончит завоевание острова без сопротивления. А если президент Анастасиадис не согласится остаться в дураках, то его будут судить в Нью-Йорке за причастность в качестве адвоката по делам компании Imperium, принадлежащей его российскому другу Леониду Лебедеву. Дело это на целых два миллиарда долларов.

Таким образом, если Турция выходит из НАТО, она лишается северо-восточной части Кипра, а если остаётся, то Атлантический альянс отдаёт ей весь остров целиком.

Конечно, через некоторое время новый госсекретарь Рекс Тиллерсон поблагодарит Викторию Нуланд за службу, но команда, которую она представляет, тем не менее, останется у власти. Госпожа Нуланд является членом клана основателей «Проекта нового американского века», которые участвовали в планировании событий, произошедших 11 сентября. Её свёкор Фредерик Каган из Гудзонского института преподавал неоконсерваторам и последователям Лео Штрауса военную историю Спарты. Её деверь Фредерик Каган из Американского института предпринимательства способствовал установлению публичных отношений между генералами Дэвидом Петреусом и Джоном Алленом. Её золовка Кимберли Каган является основательницей Института изучения проблем войны. Её муж Роберт Каган награждён бывшим эмиром Катара и работает в Брукингском институте. Четыре лица, пять аналитических центров, но идеология у них одна.

Что касается самой Виктории Нуланд, сначала она служила представителем в НАТО, затем пресс-секретарём Хиллари Клнтон, а в феврале 2014 г. была организатором госпереворота в Киеве. Она помогала президентам Порошенко и Эрдогану официально создать «Интернациональную исламскую бригаду», которая вела подрывную деятельность в России. Свои дела она будет продолжать вести через «Глубокое государство» против администрации Дональда Трампа.

Группа, стоящая за Каганами, продолжает войну против Сирии с единственной целью удержаться у власти. А президент Барак Обама не только оказался не в состоянии их выдворить из Администрации, но такой, как Виктории Нуланд, прослывшей знатной фигурой в администации Джрджа Буша, не составило большого труда подняться в чине и в администрации демократов организовать массовую русофобию. Несмотря на то, что она работала под началом Хиллари Клинтон и ладила с нею, она вместе со своим дружком и настоящим хозяином ООН Джеффри Фелтманом постоянно саботировала дипломатические договорённости госсекретаря Джона Керри.

Сознавая, что Эрдоган в любой момент может ни с того, ни с сего круто изменить свою стратегию, Москва должна будет либо успокоить напуганного Анастасиадиса, либо предложить что-либо более привлекательное Анкаре, чтобы она продолжала оставаться посреди брода, между США и Россией.