Сеть Вольтер

Признания Джона Керри

Тьерри Мейсан

Война против Сирии – единственная из войн нашего времени, которая длится уже более шести лет. Многие секретные документы, которые раньше оставались бы неизвестными, теперь, благодаря цифровым технологиям, предаются огласке, что позволяет по-новому оценивать некоторые события. В частности, публикация в сентябре прошлого года записей частных разговоров Джона Керри раскрывает суть политики государственного секретариата США и вынуждает многих наблюдателей пересмотреть сложившиеся мнения.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Публикация на сайте The Last Refuge полной записи переговоров Джона Керри с членами Национальной коалиции 22 сентября 2016 г. опровергает сложившееся у нас мнение об отношении США к войне в Сирии.

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Во-первых, мы считали, что Вашингтон, с целью свержения в арабских странах светских режимов и приведения к власти Братьев-мусульман, сначала возглавил операцию под называнием «Арабская весна», а с июля 2012 г. вторую сирийскую войну полностью переложил на своих союзников. Каждый из них преследовал свои собственные цели (диктат над бывшими колониями для Франции и Великобритании, захват газовых месторождений для Катара, распространение ваххабизма и месть за гражданскую войну в Ливане для Саудовской Аравии, аннексия северной части Сирии по кипрской модели для Турции и т.д.), и о главной цели никто не вспоминал. Однако Джон Керри в этой записи утверждает, что Вашингтон никогда не прекращал попыток свержения Сирийской Арабской Республики, а, значит, работу своих сателлитов он никогда без внимания не оставлял. В течение четырёх последних лет джихадисты управлялись, вооружались и координировались Командованием сухопутных войск из военной базы в Измире (Турция).

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Во-вторых, Джон Керри утверждает, что Вашингтон, уважая международное право и положение Сирии, не стал заходить слишком далеко. Заметим, США никогда международное право не соблюдали. Они разрушили нефтегазовые инфраструктуры Сирии под предлогом борьбы с джихадистами (что соответствует международному праву), но президент Башар Ассад их не приглашал (следовательно, международное право нарушено). При этом они не решились ввести сухопутные войска и открыто воевать против Сирии, как они это делали в Корее, Вьетнаме, и Ираке. Они предпочли выставить вперёд своих сателлитов и, не делая из этого особую тайну, использовали наёмников, как в Никарагуа, рискуя предстать перед Международным судом ООН. Вашингтон не захотел вступать в прямую конфронтацию с Россией. Последняя, не решившись в своё время выступить против разрушения Югославии и Ливии, вновь поднялась и указала черту, за которую нельзя переходить. Москва в состоянии защитить международное право силой, если Вашингтон открыто вступит в новую захватническую войну.

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В-третьих, Джон Керри свидетельствует о том, что Вашингтон рассчитывал на победу ИГИЛ в Сирии. До сих пор, опираясь на доклад генерала Майкла Флинна от 12 августа 2012 г. и статьи Робина Райта в газете New York Times 23 сентября 2013 г., мы полагали, что Пентагон намеревался создать «Суннистан» на территории Сирии и Ирака с тем, чтобы заблокировать шёлковый путь. Однако Керри говорит, что планировалось гораздо большее. Возможно, ИГИЛ должен был захватить Дамаск, а затем под давлением Тель-Авива отойти в «Суннистан», который для него и предназначался. Южная часть Сирии в этом случае отошла бы Израилю, восточная – ИГИЛ, а северная – Турции.

Теперь понятно, почему Вашингтон притворялся, что он ничего не контролирует и всё переложил на союзников. Он подтолкнул Францию и Великобританию к участию в войне, внушив им, что они смогут снова колонизировать Левант, хотя на самом деле намеревался делить Сирию без них.

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В-четвёртых, допуская «поддержку» ИГИЛ, Джон Керри признаёт тем самым, что США вооружали террористов, а это сводит на нет их риторику о «борьбе против терроризма».
- ИГИЛ, который вначале назывался Исламским государством в Леванте, был создан после теракта в мечети аль-Аскари в Самарре 22 февраля 2006 г. главой Национальной службы разведки Джоном Негропонте и полковником Джеймсом Стилом с той же целью, что и в Гондурасе, - покончить с Сопротивлением и развязать гражданскую войну в Ираке.
- После публикации в ÖzgürGündem - газете Рабочей партии Курдистана протокола собрания, состоявшегося в Аммане 1 июня 2014 г., стало известно, что США совместно с ИГИЛ и региональной Администрацией иракского Курдистана организовали наступление на Киркук.
- Теперь мы с уверенностью можем утверждать, что США никогда не прекращали поддерживать ИГИЛ.

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В-пятых, мы думали, что конфликт между Алленом, Клинтон, Фелтманом и Петреусом, с одной стороны, и администрацией Обамы и Керри - с другой, обусловлен их отношением к ИГИЛ. Ничего подобного. Оба лагеря бездушно организовывали и поддерживали самых фанатичных джихадистов. А их разногласия состоят лишь в том, что одни выступают за открытую войну в Сирии, что может привести к конфликту с Россией, а другие - за ведение тайных операций. Один только Флинн, советник по национальной безопасности президента Трампа, противостоит дихадистам.

В случае, если через несколько лет США рухнут, как когда-то рухнул СССР, запись разговоров Джона Керри может быть использована против него и против Обамы международной юрисдикцией, но не Международным уголовным судом в Гааге, который себя полностью дискредитировал. Признав выдержки из этого разговора, опубликованные в газете New York Times, он не сможет оспорить подлинность всей записи. Поддержка ИГИЛ, которую демонстрирует Керри , нарушает несколько резолюций ООН и является доказательством его ответственности и ответственности Обамы за преступления против человечности, совершаемые этой террористической организацией.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант, президент-основатель интернет-издания Réseau Voltaire и конференции Axis for Peace. Последняя публикация на французском языке : L’Effroyable imposture : Tome 2, Manipulations et désinformations (изд-во JP Bertand, 2007 г.).

 
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Источник : « Признания Джона Керри », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 17 января 2017, www.voltairenet.org/article194954.html

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