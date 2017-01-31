В реальной жизни не всё так просто. Приход в Вашингтоне новой администрации должен привести к ликвидации Братьев-мусульман и всех вооружённых группировок, которых они сформировали. Новому президенту потребовалась всего лишь одна неделя, чтобы опубликовать Меморандум о мерах по реальной борьбе против ИГИЛ. Однако союзники США не намерены легко отвернуться на 180 градусов от политики, приносящей им неплохие дивиденды.

Великобритания рассматривает различные варианты выхода из ЕС. Либо сближение с восходящей экономической державой, какой является Китай, либо возрождение англо-саксонского альянса и создание совместно с США всемирной директории. Но есть одна проблема. Китай сохраняет недобрые воспоминания о британской колонизации и показывает в отношении Гонконга, что он не намерен идти на соглашение «Одна страна, две системы», а США рассчитывают военной мощью сдержать расширение его торговых связей.

Так как Дональд Трамп не спешил с визитом в Лондон, Премьер-министр Тереза Мэй сама ринулась за Атлантику. В своём выступлении в Филадельфии перед депутатами-республиканцами она вспомнила об истории двух государств и всемирном значении Содружества, а в заключение отметила, что готова вместе с президентом Трампом создать союз наподобие того, который создали Рейган и Тетчер и который доминировал над всем миром в 80-х годах.

На встречах с Трампом Премьер-министр расплывалась в улыбке. Она с радостью восприняла заявление хозяина о первом за время его мандата двустороннем торговом соглашении. Однако оно вступит в силу только после выхода Великобритании из ЕС, то есть не раньше, чем через два года.

Не будучи уверенной в том, что Трамп во всём с нею согласен, Госпожа Мэй заглянула в Турцию. На встрече с президентом Тайипом Эрдоганом она, разумеется, затронула вопросы развития двусторонней торговли. Но не это было целью её визита. Главным содержанием дискуссий было то, как Лондону и Анкаре относиться к Европейскому Союзу, ставшему для обеих стран внешней силой.

Но перво-наперво Премьер-министр поздравила диктатора с тем, как он блестяще защитил демократию во время омерзительного госпереворота 15 июля прошлого года. На самом деле неудавшаяся попытка убийства президента Эрдогана была заказана ЦРУ, а первым, кто вывернулся наизнанку и приветствовал победу «правового государства», был британский посол.

Одна из главных проблем британского МИД состоит в урегулировании кипрского конфликта путём предоставления Турции особых экономических прав, что позволило бы Анкаре, не вступая в ЕС, получить доступ к европейскому рынку. А Лондон смог бы воспользоваться этой привилегией и торговать с ЕС несмотря на Брексит. Идея эта, разумеется, лукавая, и добра в ней нет, да и доверия, которого г-жа Мэй требует от Брюсселя на переговорах по Брекситу, она не внушает.

Терезу Мэй беспокоит сближение Турции с Россией, осуществляемое вопреки извечной вражде между этими странами. Осознав, что переговоры в Астане были направлены не столько на примирение сирийцев, сколько на то, чтобы дать возможность Анкаре сделать первый шаг в сторону Дамаска, она попыталась вбить клин в рождающийся альянс. По её мнению проблема не в том, что Эрдоган готовится обниматься с президентом Ассадом, а в том, что он это делает под давлением могущественного российского соперника.

Что касается Сирии, Лондон мог бы оказать помощь в борьбе против курдов, если бы Анкара позволила ему контролировать джихадистов, что полностью противоречит предложению, сделанному американцами. Но для «коварного Альбиона», который привык держать речь в зависимости от того, кто его слушает, и наблюдать, действует это или нет, вряд ли это имеет большое значение.