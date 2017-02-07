Voltaire İletişim Ağı

General İsmail Hakkı Pekin: bir sonraki savaş Türkiye’de yaşanacak

Voltaire İletişim Ağı
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Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı General İsmail Hakkı Pekin, Aydınlık gazetesinde yayınlanan makalesinde, Türkiye’nin varlığının doğrudan tehdit altında olduğunu belirtti.

Ortadoğu’daki kaos düzenleyicileri yeni bir savaş başlatmaya hazırlanıyor.

Ergenekon davasında tutuklanan General, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bu koşullarda Anayasa değişikliğine yönelik referandum düzenlenmesinden vazgeçmesini istedi.

Pekin’e göre Türkiye’nin varlığını sürdürmesi Rusya, İran ve Suriye ile ittifak yaparak ulusal birliğini korumasına bağlıdır.

« Halka dayalı ordu ve savunma sistemi », İsmail Hakkı Pekin, Aydınlık, 1 Şubat 2017.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “ General İsmail Hakkı Pekin: bir sonraki savaş Türkiye’de yaşanacak”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 7 Şubat 2017, www.voltairenet.org/article195193.html

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