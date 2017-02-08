شبكة فولتير

اللواء إسماعيل حقي بكين : الحرب القادمة ستكون في تركيا

شبكة فولتير
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ذكر الجنرال إسماعيل حقي بكين، المدير السابق للمخابرات، في سلسلة من الافتتاحيات في صحيفة آيدنليك أن استمرار وجود تركيا أصبح مهددا بشكل مباشر.

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الجنرال الذي ألقي القبض عليه في قضية ايرجينيكون، طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان، التراجع في هذه الظروف عن فكرة اجراء الاستفتاء على الدستور، التي سبق وأعلن.عنها.

وفقا له، فإن استمرار بقاء تركيا على قيد الحياة، مرهون بالحفاظ على الوحدة الوطنية، من خلال التحالف مع كل من روسيا، وإبران، وسوريا.

« Halka dayalı ordu ve savunma sistemi », İsmail Hakkı Pekin, Aydınlık, 1 Şubat 2017.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

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مصادر : “اللواء إسماعيل حقي بكين : الحرب القادمة ستكون في تركيا”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 8 شباط (فبراير) 2017, www.voltairenet.org/article195221.html

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