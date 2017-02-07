Прошло две недели после вступления в должность нового президента США, но западная пресса так и не прекратила распространять ложь и подстрекать людей против него. Президент и его ближайшие соратники выступают с заявлениями и действуют так, что внешне это может казаться парадоксальным, и поэтому трудно понять, что же на самом деле происходит в Вашингтоне.

Кампания против Трампа

Недобросовестность западных СМИ подтверждается по каждой их следующих четырёх основных тем.

1. Относительно отмены (начатой 20 января) Обамакэр, принятом при Обаме законе о медицинском страховании, следует заметить, что вопреки утверждениям западных СМИ, согласно которым он должен быть благом для малоимущих, последние массово выступали против него. Такая форма «социальной безопасности» оказалась слишком дорогостоящей и слишком директивной, чтобы кому-то понравиться. Полностью этим законом удовлетворены лишь частные компании, которые управляют этой системой.

2. Что касается строительства Стены на границе с Мексикой (23-25 января), то здесь нет никакой ксенофобии - Secure Fence Act был подписан ещё президентом Джорджем Бушем, и строительство стены было начато ещё при нём. Оно продолжалось и при президенте Бараке Обаме при поддержке действовавшего в то время мексиканского правительства. Несмотря на модную риторику о «стенах» и «мостах», любые механизмы пограничного контроля, как их ни укрепляй, действуют только тогда, когда власти с обеих сторон договариваются их соблюдать. И они не действуют, если одна из сторон им противится. В интересах США контролировать приток иммигрантов, в частности иммигрантов из Мексики, и блокировать поступление оружия. Так что здесь ничего нового нет. Однако после вступления в силу Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) транснациональные компании стали переводить из США в Мексику не только рабочие места, не требующие квалификации (согласно марксистскому закону о «стремлении нормы прибыли к снижению»), но и те, что требуют высокой квалификации, с тем, чтобы снизить расходы на заработную плату (социальный демпинг). Появление рабочих мест вызвало в Мексике исход населения из сельскохозяйственных районов, нарушило структуру мексиканского общества, аналогично тому, как это происходило в XIX веке в Европе. Постоянно снижая зарплату, транснациональные компании погрузили большую часть мексиканского населения в нищету. Кому сегодня не мечтается приехать в США и работать за нормальные деньги? Дональд Трамп заявил о том, что он намерен отозвать подпись США под НАФТА, и в ближайшем будущем всё должно стать на свои места и соответствовать интересам как Мексики, так и США [1].

3. Что касается абортов (23 января), то Трамп запретил предоставление федеральных субсидий ассоциациям, получающим фонды из-за рубежа. Он, таким образом, потребовал от ассоциаций либо исполнять социальные обязательства по оказанию помощи женщинам, находящимся в неблагоприятной ситуации, либо, на деньги Джорджа Сороса организовывать против него манифестации, как это уже произошло 21 января. То есть этот указ никакого отношения к абортам не имеет и направлен полностью на предупреждение «цветной революции».

4. Что касается антииммиграционных указов (25-27 января), то Дональд Трамп заявил, что введёт в действие закон, разработанный во время первого срока президента Обамы, то есть выселит 11 миллионов незаконно пребывающих в стране иностранных граждан. Он приостановил выплату федеральных субсидий городам, которые заявили об отказе применить этот закон. И немудрено – подтвердить, что в этих городах используется столько домработниц никому не под силу. Он также заявил, что среди нелегалов 800 000 человек являются преступниками, и они уже были осуждены в США, Мексике или в других странах. Кроме того, для предупреждения въезда в страну террористов он приостановил выдачу разрешений на иммиграцию в США и запретил на срок три месяца въезд лицам из стран, где невозможно подтвердить их идентичность и социальное положение. И не он сам устанавливал перечень этих стран, он воспользовался текстом закона президента Обамы. Например, в Сирии нет больше ни американского посольства, ни консульства. С токи зрения административной полиции логично включить Сирию в этот список. В конце концов, всё это касается вестма ограниченного числа лиц. В 2015 г. «зелёную карточку» получили всего лишь 145 сирийцев. В случае исключительных ситуаций, указ президента предоставляет Госдепу и департаменту Национальной безопасности полную свободу и разрешает изъятие из общего правила. А тот факт, что применение этих указов грубо саботируется чиновниками, оппозиционно настроенными против президента Трампа, не делает из последнего ни расиста, ни исламофоба.

Кампания, проводимая против президента Трампа западными СМИ, совершенно не обоснована. Утверждать, что он начинает открытую войну против мусульман, публично призывать к его отставке, и даже физическому устранению, это уже не просто непорядочность, это информационная война.

Главная цель Дональда Трампа

Дональд Трамп был первым в мире, кто на телевидении оспорил официальную версию терактов 11 сентября в тот же день. Напомнив, что инженеры, проектировавшие небоскрёбы, работали теперь на него, он, выступая на нью-йоркском Canal 9, заявил, что Боинги не могли разрушить стальные конструкции и привести к полному обрушению башен. Кроме того, он утверждал, что должны быть и другие факторы, хотя на тот момент они были не известны.

Начиная с этой даты, Дональд Трамп не прекращал выступать против тех, кто совершил эти преступления. В своей инаугурационной речи он заявил, что в этот раз власть не переходит от одной администрации к другой. Она возвращается американскому народу, который был лишён её (на протяжении 16 лет) [2].

Во время предвыборной кампании, затем в период передачи власти и после вступления в должность он постоянно повторял, что имперская система последних лет была выгодна не для Соединённых Штатов, а лишь для небольшой клики, символичной фигурой которой является г-жа Клинтон. Он сказал, что Соединённые Штаты больше не будут пытаться стать «первыми», они станут «лучшими». Его лозунги: «Америка снова великая» (America great again) и «Америка прежде всего» (America first).

Этот разворот на 180 градусов всколыхнул всю систему, установленную за последние 16 лет и корни которой произрастают, начиная с 1947 г., из холодной войны, которую кроме США никто не хотел. Эта система, словно язва, поразила многие международные учреждения, включая НАТО (Йенс Столтенберг и генерал Куртис Скапарротти), Европейский Союз (Федерика Могерини) и ООН (Джеффри Фелтман) [3].

Но чтобы преуспеть на этом пути, Дональду Трампу потребуются годы.

К мирному демонтажу американской империи

За две недели положено начало многим процессам, но зачастую о них умалчивают. Громогласные заявления президента Трампа и его команды внесли замешательство и позволили ему согласовать назначения на ключевые должности своих соратников с частично враждебным ему Конгрессом. Нужно учесть, что в Вашингтоне между двумя системами началась война, и война эта не на жизнь, а на смерть. Поэтому пусть западные СМИ комментируют на свой лад зачастую не связанные друг с другом и противоречивые высказывания и тех и других, а мы будем опираться только на факты.

Дональд Трамп прежде всего обеспечил контроль над органами безопасности. Его тремя первыми назначениями (советник по Национальной безопасности Майкл Флинн, министр Обороны Джеймс Маттис и секретарь Департамента Национальной безопасности Джон Келли) стали три генерала, которые выступали против «бессменного правительства», правившего страной с 2003 г. [4]. Затем он реформировал Совет Национальной безопасности, выведя из его состава главу Комитета начальников штабов и директора ЦРУ [5].

И хотя в последний указ будут внесены поправки, он пока действует. Заметим мимоходом, и мы об этом уже говорили, что Дональд Трамп и генерал Флинн намеревались упразднить должность директора Национальной Разведслужбы [6]. Однако этого не случилось, и на эту должность был назначен Дэн Коутс. Оказалось, это был тактический приём, с помощью которого удалось доказать, что достаточно присутствия в Совете одного директора Национальной Разведслужбы, и включения в него директора ЦРУ не требуется.

Смена понятая «первая» на «лучшая» ведёт к созданию партнёрских отношений с Россией и Китаем, вместо попыток смести их с лица земли.

Чтобы воспрепятствовать этой политике, подельники г-жи Клинтон и г-жи Нуланд возобновили войну в Донбассе. Однако большие потери, которые украинская армия понесла с самого начала, вынудили её отступить и выставить на передовую линию фронта нацистские вооружённые формирования. В результате боёв пострадало мирное население Народной республики. А на Ближнем Востоке, как это было предусмотрено администрацией Обамы, они передали сирийским курдам бронированную технику.

Для разрешения украинского конфликта Дональд Трамп ищет возможность сместить президента Петра Порошенко. Он принял в Белом Доме главу оппозиции Юлию Тимошенко ещё до согласования вопроса о телефонном разговоре с президентом Порошенко.

В Сирии и Ираке Дональд Трамп уже начал совместные операции с Россией, хотя его пресс-секретарь это отрицает. А российский министр Обороны, который неосторожно обмолвился об этом, больше на эту тему не высказывается.

Что касается Пекина, Дональд Трамп положил конец участию США в Трансатлантическом и Тихоокеанском партнёрстве (ТПП), задуманном против Китая. Ещё на этапе передачи власти он встретился со вторым китайским олигархом Джеком Ма (этот человек утверждает: « Никто у вас работу не крал, вы просто слишком много денег расходуете на войны»). Известно, что речь шла о возможном вступлении Вашингтона в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Если это так, то США вместо того, чтобы создавать для Китая преграды, будут с ним сотрудничать. Не исключено, что они могут принять участие в прокладке обоих шёлковых путей, отчего войны в Донбассе и Сирии станут бессмысленными.

В части финансов, президент Трамп приступил к отмене закона Додда-Франка, с помощью которого пытались разрешить кризис 2008 г., что привело к резкому банкротству крупных банков (« too big to fail »). И хотя у этого закона есть и положительные стороны (он содержит 2300 страниц), он обязывает Казначейство опекать банки, а это тормозит их развитие. Ни исключено также, что Дональд Трамп готов вновь разделить банки на депозитные и инвестиционные (Glass-Steagall Act).

Наконец, началась чистка международных организаций. Новый постоянный представитель США в ООН Никки Хэйли потребовала провести аудит 16 миссий по «поддержанию мира». Она заявила, что намерена положить конец тем из них, кто работает неэффективно. С точки зрения Устава ООН это касается их всех без исключения. Действительно, основателями Организации не предусматривалось развёртывание такого количества вооружённых сил (сегодня их насчитывается более 100 000 человек). ООН создавалась для предупреждения или разрешения конфликтов между государствами (речи о внутригосударственных конфликтах никогда не было). Если две стороны заключают перемирие, Организация может ввести наблюдателей и проверить соблюдение сторонами этого соглашения. А теперь «операциями по поддержанию мира» предусматривается принуждение к соблюдению решений, принятых Советом безопасности, даже если одна из сторон конфликта с ним не согласна. В действительности, это ничто иное, как возврат к колониализму.

А на практике присутствие миротворцев приводит лишь к затягиванию конфликта, а их отсутствие никак на ситуацию не влияет. Так миротворческие силы ООН, развёрнутые на территории Ливана вдоль израильско-ливанской границы (ВСООНЛ) не предупреждают ни военных действий со стороны Израиля, ни со стороны ливанского Сопротивления, что неоднократно подтверждено. Они только и всего, что шпионят за ливанцами в пользу израильтян, и затягивают конфликт. Аналогично, силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР), развёрнутые вдоль демаркационной линии на Голанах были вытеснены Аль-Каидой, и это никак на сирийско-израильский конфликт не повлияло. Положить конец этой системе – значит вернуться к духу и букве Устава ООН, отказаться от колониальных привилегий и успокоить весь мир.

Невзирая на медийную полемику, на уличные протесты и политические распри, президент Трамп с принятого курса не сворачивает.