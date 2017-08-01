Подобного скандала до сих пор не было. Руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус лично принимал участие в заговоре по дискредитации президента Трампа и подготовке импичмента. Он способствовал ежедневным утечкам, нарушавшим политическую жизнь в США, и в частности тем, что свидетельствовали о якобы имевших место связях команды Трампа с Кремлём [1]. Уволив его, Трамп вошёл в конфликт с руководством Республиканской партии, лидером которой в недавнем прошлом был Прибус.

Заметим, что ни одна из упомянутых утечек не имела никаких доказательств по выдвигаемым обвинениям.

Последовавшая после этого реорганизация команды Трампа осуществлялась в ущерб республиканцам и в пользу военных, выступающих против власти Глубинного государства. Союз, заключённый скрепя сердце Республиканской партией с Дональдом Трампом 21 июля 2016 г. при его выдвижении кандидатом на выборы президента, приказал долго жить. Таким образом, всё возвращается на круги своя: с одной стороны, не справляющийся со своими обязанностями президент «Глубинной Америки», а с другой – правящая элита Вашингтона, поддерживаемая «Глубинным государством» (то есть той частью администрации, которая обеспечивает управление государством при смене власти).

По-видимому, эта коалиция поддерживается Соединённым Королевством и Израилем.

Случилось то, что должно было случиться: демократические и республиканские лидеры совместными действиями поставили крест на внешней политике президента Трампа и не позволили нанести удар по их имперским устоям.

С этой целью они приняли 70-страничный закон об официальном введении санкций против Северной Кореи, Ирана и России [2]. Закон в одностороннем порядке предписывает всем странам соблюдать установленные в нём торговые ограничения. Эти санкции должны соблюдаться не только Европейским союзом и Китаем, но и государствами, против которых он нацелен.

Лишь пять парламентариев не поддержали этот закон и голосовали против его принятия: конгрессмены Джастин Эмаш, Том Мэсси и Джимми Дункан и сенаторы Дональд Пол и Берни Сандерс.

Положения этого закона запрещают исполнительной власти ослаблять торговые ограничения, в какой бы форме они ни выражались. Дональд Трамп практически связан по рукам и ногам. Конечно, он мог бы наложить вето, но согласно конституции Конгресс может повторно проголосовать за этот текст и вынудить президента принять его. Последний подпишет его, чтобы избежать конфликта с Конгрессом. В самое ближайшее время должна разразиться неслыханная война.

Политические партии в США намерены заблокировать «доктрину Трампа», согласно которой США должны развиваться быстрее, чем другие страны, чтобы сохранить лидирующие позиции в мире. Они хотят возобновить «доктрину Вулфовица» 1992 г., согласно которой Вашингтон должен сохранять господствующее положение в мире путём сдерживания потенциальных соперников [3].

Пол Вулфовиц – это троцкист, который при президенте Буше старшем боролся против России. Десять лет спустя при Буше младшем он становится заместителем министра Обороны, а затем директором Всемирного Банка. В прошлом году он оказывал поддержку демократке Хиллари Клинтон. В 1992 г. он писал, что самым опасным соперником США является Европейский союз, и что Вашингтон должен его уничтожить не только политически, но и экономически.

Закон о санкциях противоречит всему, что Дональд Трамп совершил за последние шесть месяцев. Это борьба против Братьев-мусульман и созданных ими террористических организаций, подготовка соглашения о независимости Донбасса (провозглашение Малороссии) и восстановление шёлкового пути.

В ответ на санкции Россия для начала потребовала от Вашингтона привести количество дипломатических и технических сотрудников американского посольства в Москве в точное соответствие с числом российских дипломатов и технических работников, несущих службу на территории Америки, то есть до 455 человек, и 755 человек должны покинуть российскую территорию.

В этой связи 27 февраля этого года министр Обороны Сергей Шойгу выступая в Государственной Думе заявил, что российская армия с опозданием на 28 лет по сравнению с США способна сама осуществлять так называемые «цветные революции».

Европейцы наконец-то сообразили, что их вашингтонские друзья (демократы Обама и Клинтон, республиканцы Маккейн и Макконнелл) не оставляют для ЕС никакой надежды на развитие. Это жестокий удар, но они так и не поняли, что «непредсказуемый» Дональд Трамп на самом деле является для них лучшим союзником. Встревоженные законом об ужесточении санкций, принятом во время их летних каникул, они перешли в режим ожидания.

Все компании, вложившие свои капиталы в решение Европейской комиссии по обеспечению Союза энергетическими ресурсами, разорятся. Wintershall, E.ON Ruhrgas, N. V. Nederlandse Gasunie и Engie (бывшая GDF Suez) принимают участие в строительстве второй ветки газопровода «Северный поток 2», отныне запрещённый Конгрессом. Они теряют не только право на участие в американских тендерах, но и все свои авуары, размещённые в США. Им запрещён доступ в международные банки, и они не могут осуществлять свою деятельность за пределами ЕС.

Своё недовольство на данный момент выразило только правительство Германии. Неизвестно, удастся ли ему убедить европейских партнёров и поднять Союз против американского владыки. Ничего подобного до сих пор не было, поэтому нельзя на что-то сослаться и прогнозировать последствия этих событий. Не исключено, что некоторые государства-члены Союза встанут на защиту интересов США, как это задумано Конгрессом, во вред своим европейским партнёрам.

Соединённые Штаты, как и любое другое государство, имеет право запретить своим компаниям вести торговлю с иностранными компаниями, а иностранным компаниям торговать со своими. Но согласно Уставу ООН они не могут навязывать свои собственные установки по этой части своим союзникам и партнёрам. Тем не менее, после введения санкций против Кубы они действовали так всегда. В то время по инициативе Фиделя Кастро, который не был коммунистом, революционное правительство Кубы начало проводить аграрную реформу, которая не устраивала Вашингтон [4]. И все члены НАТО, которым никакого дела не было до этого маленького острова в Карибском заливе, стали на защиту интересов США. Постепенно самодовольный Запад привык к тому, что не считает зазорным морить голодом тех, кто сопротивляется его всесильному владыке. А сегодня оказалось, что Запад впервые сам стал жертвой системы, которую он помогал устанавливать.

Конфликт Трампа с американским истеблишментом становится культурой поведения. В нём потомки отцов-пилигримов, грезивших о сладкой жизни, сталкиваются с потомками пуритан, прибывших в Америку на «Майфлауэре» [5]. Этим объясняется, например, осуждение мировой прессой вульгарных высказываний нового директора службы по связям Белого дома с общественностью Энтони Скарамуччи. До сих пор Голливуд прекрасно приспосабливался к манерам деловых людей Нью-Йорка, а тут кучерскую лексику ни с того, ни сего стали признавать неприличной для власть предержащих. Так выражался только президент Ричард Никсон. Он вынужден был уйти в отставку после Уотергейтского скандала, организованного ФБР. Однако всем известно, что он был мудрым президентом, положившим конец войне во Вьетнаме и, в противовес СССР, восстановившим нормальные отношения с Китаем. Удивительно, что пресса старой Европы, из пуританских соображений осуждающая язык Скарамуччи, выступает против политики, проводимой командой Трампа, и даже добивается ухода президента Трампа со своего поста, едва тот вступил в должность.

Но то, что может казаться банальной борьбой кланов, на самом деле определяет судьбу человечества. Либо это конфронтация и доминирование одних над другими, либо равноправное сотрудничество и развитие.