Эта карта была опубликована Робин Райт за девять месяцев до наступления ИГИЛ на Ирак и Сирию. По мнению этой специалистки по Пентагону, она является исправленной версией карты перекройки Ближнего Востока, опубликованной в 2005 г. Ральфом Петерсом.

Согласно Главной стратегии США, разработанной адмиралом Цебровски в 2001 г. и опубликованной в 2004 г. его помощником Томасом Барнеттом, весь Большой Ближний Восток за исключением Израиля, Иордании и Ливана должен быть перекроен.

Таким образом, неизбежная победа над ИГИЛ не изменит намерений Пентагона.

Президент Трамп воспротивился манипулировать джихадистами. Он перестал оказывать им финансовую и военную поддержку. Ему удалось убедить Саудовскую Аравию и Пакистан сделать то же самое. Он изменил политику НАТО в этом вопросе. Однако нет оснований считать, что ему удастся воспротивиться главной стратегии Пентагона. Против него выступает весь Конгресс, и у него нет другой возможности сохранить свой пост, как вступить в переговоры с Демократической партией.

Дональд Трамп включил в свою администрацию бывших чиновников из администрации Обамы, политиков несогласных с его линией, много случайных лиц, но очень и очень мало доверенных лиц.

Его спецпредставитель по борьбе против ИГИЛ Брэтт Маккурк, которому он поручил проведение новой политики, является бывшим сотрудником администрации президента Обамы. 18 августа он организовал встречу с вождями племён по организации борьбы против ИГИЛ. Однако распространённые им фотографии свидетельствуют о том, что на этой встрече присутствовали и главари ИГИЛ.

В том же стиле действуют и спецназовцы США, которые 26 июля на вертолётах вывезли из окружения в окрестностях Дейр-эз-Зора двух главарей ИГИЛ вместе с их семьями, не дав сирийским правительственным войскам взять их в плен. Через два дня они таким же образом вывезли ещё двадцать боевиков ИГИЛ.

Всё происходит так, словно Пентагон сворачивает свой джихадистский механизм, сохраняя его для ведения подобных операций в других местах.

Аналитик Американского института мира Робин Райт объявила о начале этой войны, как и войны Халифата, четыре года назад в газете New York Times. Она предсказывала также разделение Йемена на два государства, а сегодня Рияд и Абу-Даби могли бы поделить его между собой, и развал Саудовской Аравии.

В итоге, проект создания «Роджавы» отвечает интересам Израиля, который начиная с 90-х годов и после освоения производства ракет, больше не довольствуется контролем подступов (Синай, Голаны и юг Ливана) и намерен нанести своим соседям удар с тыла (откуда создание Южного Судна и, возможно, Великого Курдистана).

В Европе набор боевиков для реализации «Роджавы» только начинается. Следует отметить, что боевиков там можно набрать столько же, сколько их было набрано для джихада, так как анархистских группировок, из которых их черпают, не меньше, чем отбывающих наказание уголовников.

Действительно, поток джихадистов начинался с французских тюрем и только потом он превратился во всеобщий «крестовый поход». Возможно, что вербовка внутри анархисткого движения усилится со временем. Ведь Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин, осуществляющие эту вербовку, задумали её надолго.

Я намеренно употребляю выражение «крестовый поход», потому что войны на Ближнем Востоке, как и та, которую мы только что пережили, представляли собой европейские империалистические операции, направленные против народов Большого Ближнего Востока. Было бы смешно утверждать, что между посланиями Пророка и джихадизмом существует такая же связь, как и между посланиями Иисуса Христа и крестовыми походами. В обоих случаях приказы отдавались Западом [1] и эти конфликты служили исключительно западному империализму. Крестовые походы продолжались на протяжении двух веков, и подавляющее большинство христиан Леванта сражались против захватчиков вместе с мусульманскими соотечественниками.

Не так давно французский министр иностранных дел Лоран Фабиус публично заявлял, что президент Ассад «не заслуживает быть на Земле» и убеждал, что джихадисты делали «хорошую работу». Многие молодые люди ответили на его призыв и примкнули сначала к Аль-Носре (Аль-Каида), а затем к ИГИЛ. А сегодня бывший министр иностранных дел Бернар Кушнер публично заявляет, что Франция поддержит создание государства, в которое войдут иракский Курдистан и коридор, который через Сирию соединяет его со Средиземным морем. Несколько молодых европейцев уже ответили на этот призыв, а многие другие последуют за ними.

Сегодня, как и в 2011 -12 г. г. западные СМИ выступают в защиту этой новой антисирийской армии, поддерживаемой правительством. Они никогда не будут задаваться вопросом о том, почему Абдулла Оджалан отвернулся от марксизма-ленинизма и стал анархистом. Но будут беспрестанно твердить о том, что Курдистан был признан в 1920 г. на Севрской конференции, и не соизволят взглянуть на документы, которые устанавливали его границы. Они считают, что он должен располагаться на территории Ирака и Сирии, тогда как по договору он должен был располагаться на территории сегодняшней Турции. Они игнорируют тот факт, что его новые границы на самом деле отвечают замыслам Пентагона.

Намеченный на 25 сентября референдум о независимости Курдистана и территорий, аннексированных ИГИЛ, явится началом этой операции. Как и в 2014 г. речь идёт о разрушении одновременно Ирака и Сирии, но на этот раз не путём создания Суннистана» от Ракки до Моссула, а путём создания Курдистана на территории, связывающей Эрбиль и Куркук со Средиземным морем.