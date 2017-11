O aprovisionamento do Afeganistão em trigo, tradicionalmente operado pela China via Paquistão, está comprometido pelo trânsito de mercadorias indianas via Irã (Irão-pt).

O acordo assinado em Maio passado em Teerã (Teerão-pt) entre a Índia, o Irã e o Afeganistão acaba de entrar em vigor. Prevê US $ 500 milhões de dólares de fornecimento de cereais por ano. Ele atesta o apoio dos Estados Unidos ao Presidente Rohani e a sua luta comum contra a China, parceira milenar do Irã.