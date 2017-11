FBI, ABD’li anarşistler/El Kaide/IŞİD arasındaki bir komployu ortaya çıkardı

Edward Klein’in All Out War: The Plot to Destroy Trump (Topyekun savaş: Trump’ı yok etme komplosu) adlı son kitabı 30 Ekim 2017’de Regnery yayınlarından çıktı.

New York Times Magazine’in 80’li yıllardaki eski yazıişleri müdürü ve Hillary Clinton’a karşı yazılan en eleştirel kitaplardan birinin yazarına göre FBI, ABD anarşistleri ve cihatçı grupların ortak bir komplosunu gün yüzüne çıkardı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Hamburg’ta G20 zirvesi toplanırken, Oakland’taki bir anarşist grubun üyelerinin iki El Kaide ile görüştüğü iddia ediliyor. Yazar kitabının ekinde FBI’nin konuyla ilgili raporunun örneğini yayınlıyor. Ardından bu anarşistlerden birinin IŞİD liderleriyle görüşmek üzere Suriye’ye gittiği belirtiliyor.

Vietnam Savaşı sırasında yaşanan Weather Underground olayından beri Büronun gerçekleştirdiği en tehlikeli entrika söz konusudur.

FBI’ye göre anarşistler bomba ve savaşta kullanılan gaz yapımına ilişkin eğitim aldı.