Ronald Noble, Cristina Kirchner dosyasındaki sahtecilikleri teşhir ediyor

Arjantin’in eski devlet başkanı Cristina Fernández de Kirchner hakkında halen vatana ihanet soruşturması devam ediyor. Ülkesinin adaleti onu 1992 ve 1994’teki Buenos Aires saldırılarının sorumluları hakkında yürütülen soruşturmaların durdurması karşılığında petrol tedarikinde indirim elde etmek üzere İran ile bir mutabakat pazarlığı yapmakla suçluyor.

Oysa bundan on beş gün önce ABD FBI’i İran ve Hizbullah’a karşı her türlü isnatı çürüten DNA analizleri gerçekleştirmişti.

İnterpol’ün eski başkanı Ronald Noble ise Devlet Başkanı Kirchner döneminde İran vatandaşı şüpheliler için çıkartılan yakalama emirlerini iptal etmesi için hiçbir talepte bulunulmadığına ilişkin Arjantin mahkemeleri önünde tanıklık yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Dolayısıyla da eski devlet başkanının ihanetle suçlanması için hiçbir temel kalmamış olacak.

Olayların üzerinde çeyrek yüzyıl geçtikten sonra, dosyada polislerin ve savcıların inanılmaz manipülasyonlar yaptıkları ortaya çıktı. Bugün bu saldırılara ve devlet başkanının o dönem oynadığı role ilişkin hala hiçbir şey bilmiyoruz.