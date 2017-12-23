Ronald Noble, Cristina Kirchner dosyasındaki sahtecilikleri teşhir ediyor

Arjantin’in eski devlet başkanı Cristina Fernández de Kirchner hakkında halen vatana ihanet soruşturması devam ediyor. Ülkesinin adaleti onu 1992 ve 1994’teki Buenos Aires saldırılarının sorumluları hakkında yürütülen soruşturmaların durdurması karşılığında petrol tedarikinde indirim elde etmek üzere İran ile bir mutabakat pazarlığı yapmakla suçluyor.
Oysa bundan on beş gün önce ABD FBI’i İran ve Hizbullah’a karşı her türlü isnatı çürüten DNA analizleri gerçekleştirmişti.
İnterpol’ün eski başkanı Ronald Noble ise Devlet Başkanı Kirchner döneminde İran vatandaşı şüpheliler için çıkartılan yakalama emirlerini iptal etmesi için hiçbir talepte bulunulmadığına ilişkin Arjantin mahkemeleri önünde tanıklık yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
Dolayısıyla da eski devlet başkanının ihanetle suçlanması için hiçbir temel kalmamış olacak.
Olayların üzerinde çeyrek yüzyıl geçtikten sonra, dosyada polislerin ve savcıların inanılmaz manipülasyonlar yaptıkları ortaya çıktı. Bugün bu saldırılara ve devlet başkanının o dönem oynadığı role ilişkin hala hiçbir şey bilmiyoruz.
« Communiqué du Département fédéral suisse de Justice et Police », Réseau Voltaire, 11 novembre 2003.
Washington veut réécrire les attentats de Buenos-Aires, par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 13 juillet 2006.
« ¿Musulmanes o pista israelí? » (La piste musulmane ou israélienne ?), par José Petrosino et Oscar Abudara Bini, Red Voltaire, 22 juillet 2006.
« L’AJC accuse le Hezbollah des attentats de Buenos-Aires, malgré l’arrêt de la Cour suprême argentine », Réseau Voltaire, 12 août 2006.
« Se acusa a los musulmanes de los ataques a AMIA y la embajada de Israel sin pruebas » (Les Mulsulmans accusés sans preuve d’avoir perpétrer les attentats contre l’AMIA et l’ambassade d’Israël), par Juan Gabriel Labaké, Red Voltaire, 4 septembre 2006.
«Fuga documentación clasificada de inteligencia sobre atentado terrorista», por José Petrosino, Oscar Abudara Bini, Red Tango , Red Voltaire , 27 de septiembre de 2006.
L’Effroyable Imposture 2 - Manipulations et désinformations, par Thierry Meyssan, Éditions Alphée - Jean Paul Bertrand, 2007.
« Des attentats sous fausse bannière en Argentine : 1992 et 1994 », par Adrian Salbuchi, James Fetzer, Réseau Voltaire, 9 novembre 2009.
« Mensaje de Cristina Fernández sobre el Memorandum entre Argentina e Iran», por Cristina Fernández de Kirchner , Red Voltaire, 8 de febrero de 2013.
« L’attentat de Buenos-Aires (1994) aurait été fomenté par l’ex-ministre de l’Intérieur », Réseau Voltaire, 3 juillet 2013.
«Argentina: la CIA y el Mossad en un intento de “golpe blando”», por Stella Calloni, Contralínea (México) , Red Voltaire , 5 de marzo de 2015.
« Attentats de Buenos-Aires : Antonio Stiuso se réfugie aux USA », Réseau Voltaire, 9 octobre 2015.
Çeviri
Osman Soysal