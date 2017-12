Ronald Noble dénonce les falsifications de l’affaire Cristina Kirchner

L’ancienne présidente de la Nation argentine, Cristina Fernández de Kirchner, est actuellement poursuivie pour trahison à la patrie. La Justice de son pays lui reproche d’avoir négocié un accord avec l’Iran en échangeant des rabais sur ses approvisionnement en pétrole contre l’arrêt des poursuites pour les responsables des attentats de Buenos Aires de 1992 et 1994.

Or, il y a quinze jours, le FBI états-unien fournissait des analyses ADN qui détruisaient toute l’accusation contre l’Iran et le Hezbollah.

L’ancien directeur général d’Interpol, Ronald Noble, vient quant à lui de se déclarer prêt à témoigner devant la Justice argentine que jamais son organisation n’a été sollicitée sous la présidence Kirschner pour annuler les mandats d’arrêt contre les suspects iraniens.

Il n’y aurait donc pas non plus de base à l’accusation de trahison de l’ancienne présidente.

Un quart de siècle après les faits, d’invraisemblables manipulations effectuées par des policiers et des magistrats sont apparues dans le dossier. Aujourd’hui, on ignore tout de ces attentats et du rôle ultérieur de la présidente.