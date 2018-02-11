Voltaire İletişim Ağı

ABD yüze yakın Suriyeliyi öldürdü

Voltaire İletişim Ağı
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6 Şubat 2018’de Cumhuriyete bağlı bedevi aşiretleri, Suriye Demokratik Güçleri’nin (bağımsızlık yanlısı Kürtlerden oluşan ABD’nin tamamlayıcı güçleri) işgali altında olan topraklarını geri almayı denedi. Bir ABD üssünün 500 metre yakınındaki SDG’ye ait bir kampı bombaladılar.

7 Şubat 2018’de aynı Sünni aşiretleri, bir Şii hazara milisiyle birlikte, Sınır Güvenlik Gücü (Syrian Border Security Force) oluşturulması için ABD tarafından görevlendirilen savaşçıların işgali altında olan Kaşam gaz tesislerini geri almayı denediler. Her ne kadar bu birlik nihayetinde resmi olarak oluşturulmamış olsa da, savaşçıları IŞİD’e bağlı eski cihatçılar ve YPG anarşistlerini bir araya getiriyor [1].

Bu gelişme üzerine IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon eski IŞİD savaşçılarının ve YPG savaşçılarını savunmak için yüzden fazla Suriyeliyi katletti.

Çeviri
Osman Soysal

[1] « Pentagon IŞİD’e bağlı 10 000 eski cihatçıya görev verecek », Voltaire İletişim Ağı, 16 Ocak 2018.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “ABD yüze yakın Suriyeliyi öldürdü”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 11 Şubat 2018, www.voltairenet.org/article199676.html

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