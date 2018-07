Desde Siria, «periodistas» piden ayuda a Israel

Setenta y cinco individuos que dicen haber trabajado como periodistas en las zonas «rebeldes» en Siria han lanzado una llamada de auxilio a Israel y solicitan que las autoridades israelíes les permitan cruzar la línea de demarcación con Siria y ser posteriormente evacuados hacia Europa.

Estos «periodistas», cuyos nombres no se conocen con precisión, no son generalmente combatientes sino que se han dedicado a “cubrir” los acontecimientos, acreditando las alegaciones de crímenes supuestamente cometidos por las autoridades de Siria, como su supuesto uso de armas químicas.

Al principio, varios de estos «periodistas» fueron remunerados por medios como la televisión saudita Al-Arabiya, la BBC, la televisión qatarí Al-Jazeera, el canal informativo francés France24 y la televisión británica Sky, pero ahora dicen que todos los medios de prensa internacionales los han abandonado a su suerte.

El MI6 (servicio de inteligencia británico para el exterior) había instalado en Siria varios de estos individuos para garantizar el envío de «imágenes» a la prensa occidental. Con un presupuesto anual de 3 millones de euros, ese dispositivo ha sido presentado tardíamente como una forma de lucha contra el Emirato Islámico (Daesh), aunque en realidad fue instaurado desde el inicio de la agresión contra Siria para justificar la guerra contra el gobierno de Damasco.





