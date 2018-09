تورط إسرائيل في الحرب ضد سوريا

ترجمة

سعيد هلال الشريفي



[1] “In Secret Program, Israel Armed and Funded Rebel Groups in Southern Syria”, Elizabeth Tsurkov, Foreign Policy, September 6, 2018.

[2] “يستعد مجلس الأمن لإلزام إسرائيل على قطع علاقاتها مع القاعدة”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 14 تموز (يوليو) 2016, www.voltairenet.org/article1...

[3] “Israel Gives Secret Aid to Syrian Rebels”, Rory Jones & Noam Raydan & Suha Ma’ayeh, The Wall Street Journal, June 19, 2017.