A Assembleia Geral da ONU não poderá debater o Tratado INF

A Primeira Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas, encarregada do Desarmamento e Segurança Internacional, rejeitou, a 25 de Outubro de 2018, um projecto de resolução russo sobre o Tratado INF (Tratado sobre Forças Nucleares de Médio Alcance).

25 Estados membros da OTAN votaram contra a análise do projecto russo, apontando que ele foi entregue após o prazo regulamentar, a 18 de Outubro.

31 Estados votaram a favor da análise da resolução, considerando que o projecto russo responde a uma declaração dos EUA de 20 de Outubro e que, tendo em conta a importância do assunto, ele podia excepcionalmente ser inscrito na ordem do dia.

25 Estados membros abstiveram-se.

Segundo os estatutos das Nações Unidas, a Rússia poderá convocar um debate de urgência sobre este tema no Conselho de Segurança, mas não antes de um ano antes da Assembleia Geral.