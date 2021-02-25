يعزى هذا البيان إلى المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي

“بتوجيه من الرئيس بايدن، شنّت القوات العسكرية الأمريكية في وقت سابق من هذا المساء غارات جوية على البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلّحة المدعومة من إيران في شرق سوريا. وقد أعطي الأمر بتنفيذ هذه الضربات ردًا على الهجمات الأخيرة ضدّ أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة الموجّهة لهؤلاء الأفراد. وعلى وجه التحديد، دمّرت الضربات عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلّحة المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.

وترافق هذا الردّ العسكري مع إجراءات دبلوماسية، بما في ذلك التشاور مع شركاء التحالف. وترسل هذه العملية رسالة لا لبس فيها بأن الرئيس بايدن لن يقف ساكنا لحماية أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف. وفي الوقت نفسه، فقد تصرفْنا بطريقة متعمدة تهدف إلى تهدئة الوضع العام في كل من شرق سوريا والعراق.”