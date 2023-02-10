مع مرور الوقت، يبتعد الناخبون الأمريكيون عن الرئيس جو بايدن. كثير من أولئك الذين يقولون إنهم صوتوا له يقولون لمنظمي استطلاعات الرأي إنهم نادمون على ذلك. يقول البعض إنه إذا تم إبلاغهم في وقت سابق بقضية هانتر بايدن، فلن يثقوا أبدا في والده كرئيس.

خلال حملة الانتخابات الرئاسية، استولى الحزب الجمهوري على لجنة الانتخابات الفيدرالية لأن الشبكات الاجتماعية تويتر وفايسبوك قد فرضت رقابة على آلاف الحسابات التي نقلت ما كشفته صحيفة نيويورك بوست حول كمبيوتر هانتر بايدن [1]. تم إغلاق المصادرة، لكن ملفات تويتر، التي كشف عنها ايلون ماسك، تشهد بالتفصيل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة استخبارات (ربما وكالة المخابرات المركزية) قد تدخلوا مع تويتر وفايسبوك لفرض رقابة على هذه المعلومات.

تعتزم الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب إجراء تحقيقات مختلفة، بما في ذلك تورط جو بايدن في شؤون ابنه الشريرة. إذا نجحت هذه التحقيقات، فقد تشكك في استقلالية رئيس الولايات المتحدة وبالتالي تؤدي إلى عزله.

يجب أن نتذكر أنه عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما، تم دفع 7 ملايين دولار كرشاوى للمدعي العام لأوكرانيا حتى لا يدخل أنفه في شؤون بوريسما. في وقت لاحق، تم طرد هذا المدعي العام نفسه، الذي أصبح جشعا للغاية، من قبل البرلمان الأوكراني تحت ضغط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذين أرادوا إنقاذ مالك بوريسما ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو بسعر أقل.

في بلد متزمت مثل الولايات المتحدة، كان الرأي العام مهتما أولا باستخدام هانتر بايدن المتكرر للعاهرات وتعاطيه المخدرات قبل أن يدرك أن شؤونه المالية كانت أكثر أهمية.

الآن قضية هانتر بايدن، التي تمت تغطيتها من قبل كبار المسؤولين في مجتمع الاستخبارات الذين كانت هذه الملحمة بأكملها بالنسبة لهم مجرد "تضليل روسي" [2]

، من المرجح أن تقلب الطاولة رأسا على عقب. لم يعد من المناسب إنكار الحقائق، لدرجة أن جامعة هارفارد أعلنت للتو أنها ستغلق مشروع التكنولوجيا والتغيير الاجتماعي. هيكل لم يتوقف عن استيعاب وجود هاتف هانتر بايدن المحمول للأخبار المزيفة [3]

حتى الآن، كان المواطنون الذين يولون أهمية لهذه القضية هم فقط "منظرو المؤامرة"، وأتباع "اليمين المتطرف" للرئيس ترامب وقراء الصحافة المزراب. على العكس من ذلك، كانت الطبقة الحاكمة بأكملها تقريبا قد "أدركت" أنها مجرد شائعة، أخبار مزيفة. من ناحية، قراء نيويورك بوست الذين كشفوا عن القضية [4]، من ناحية أخرى قراء نيويورك تايمز الذين لم يتوقفوا عن إنكارها.

من بين الشؤون المالية العديدة لنجل الرئيس، يبرز اثنان. الأول يتعلق بجاسوس صيني. يمكن أن يكشف عن استغلال النفوذ في خدمة قوة أجنبية. بينما يتعلق الثاني بأنشطته في أوكرانيا وخاصة تعيينه وتعيين صديقه ديفون آرتشر (المستأجر المشارك السابق لكريستوفر هاينز، صهر جون كيري، خلال فترة دراستهم الجامعية) في مجلس إدارة شركة النفط والغاز بوريسما. هذه هي المجموعة التي ندد بها الرئيس فلاديمير بوتين باعتبارها "مجموعة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد" [5] عندما طلب من جيوشه إنهاء الحرب الأهلية في أوكرانيا وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2202.

هذا الأسبوع، قلب حدثان غير مرتبطين على ما يبدو الأمور رأسا على عقب. استأجر هانتر بايدن أحد أشهر المحامين الأمريكيين، آبي لويل. طلب الأخير فتح تحقيق جنائي وأرسل رسائل إلى جميع أولئك الذين لعبوا دورا في الكشف عن محتويات الكمبيوتر المحمول الخاص بموكله، بما في ذلك عمدة نيويورك السابق رودي جولياني والمستشار السابق لدونالد ترامب، ستيف بانون. يتهمهم بانتهاك خصوصية موكله، ويأمرهم بسحب الاستنتاجات التي استخلصوها من محتويات الكمبيوتر، وبالتالي دفن القضية. في الوقت نفسه، ذهب وفد من وزارتي الدفاع والخارجية، وكذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أوكرانيا لتقديم المشورة لحكومة زيلينسكي للقيام ببعض الأعمال المنزلية [6]. رسميا، كان الهدف فقط هو ضمان عدم اختلاس المسؤولين الفاسدين للأموال المقدمة على حساب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. بشكل غير رسمي، كانت مجرد مسألة القضاء على البيادق التي أصبحت مزعجة دون لمس الآخرين. في غضون يومين شهدنا سلسلة استقالات أربعة عشر شخصية. خمسة حكام إقليميين (فالنتين ريزنيتشينكو (دنيبروبتروفسك)، أولكسندر ستاروخ (زابوريزهيا) دميترو زيفيتسكي (سومي)، ياروسلاف يانوشيفيتش (خيرسون) وأوليكسي كوليبا (كييف))، أربعة نواب وزراء (بما في ذلك فياتشيسلاف شابوفالوف (الدفاع) وفاسيل لوزينسكي (البنية التحتية)) واثنين من المسؤولين من وكالة حكومية تركوا مناصبهم، بالإضافة إلى نائب رئيس الإدارة الرئاسية (كيريلو تيموشينكو) ونائب المدعي العام (أوليكسي سيمونينكو). لقد أبلغت وسائل الإعلام الغربية بأمانة عن عملية مسح كبيرة. ولكن الأهم جاء في اليوم 3 وتحدث عدد قليل جدا عن ذلك. فتشت قوات جهاز الأمن الأوكراني منزل الأوليغارشية إيهور كولومويسكي، راعي كل من الرئيس فولوديمير زيلينسكي و «القوميين الشموليين»، ولكن قبل كل شيء مالك ... بوريسما القابضة، التي اشتراها من ميكولا زلوتشيفسكي، في عام 2011، قبل أن يدخلها هانتر بايدن. وبطبيعة الحال، فإن مقال مركز مكافحة الفساد حول هذا التغيير في الملكية قد أزيل منذ فترة طويلة من موقعه [7].

اعتقال زعيم المافيا إيهور كولومويسكي يجعل آثار العديد من المشاكل تختفي. إنه الشاهد الرئيسي على الربط بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي و "القوميين الشموليين"، أي بين المدافع عن الديمقراطية والمناهضين للديمقراطية، وبين الشخصية اليهودية ومذابح اليهود. بالنسبة ل «رجال الرئيس»، كولومويسكي هو الشخصية الأوكرانية الرئيسية التي يمكنها الإجابة عن فساد هانتر بايدن، وربما جو بايدن.

نتذكر أنه في عام 2019، كان وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، سيبلغ رودي جولياني بثقة الرئيس زيلينسكي خلال حفل تنصيبه حول هانتر بايدن [8]. ثم طلب الرئيس دونالد ترامب من الأوكرانيين إجراء تحقيقاتهم. لكن القضية تم كشفها، واتهم الرئيس ترامب بالتصرف بدافع الانتقام، وتم إطلاق إجراء مساءلة جديد ضده.

قضية هانتر بايدن في الأدراج. إن محو دورها في بوريسما شيء، والآخر هو القيام بذلك في أنشطة المختبرات العسكرية الأمريكية في أوكرانيا. مرت هذه من خلال Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP)، إحدى شركاته التي أنشأها مع كريستوفر هاينز، صهر المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري الذي انضم إليه في مجلس إدارة بوريسما [9] .