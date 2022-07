Midt i omorganiseringen av regjeringen sin den 9. juli 2022 har den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky avskjediget flere av sine ambassadører.

Han har hjemkalt de som var utplassert i Ungarn, Norge, Den Tsjekkiske Republikk, India - og spesiell er representanten hans i Berlin, Andrej Melnyk.

Meningen var at Melnyk skulle bli viseutenriksminister. Men hans meninger og handlinger har ført til mange kontroverser.

Melnyk er en disippel av Stepan Bandera («vår helt») som han hyller ved hver mulig anledning. Og han nekter på det heftigste for at Bandera hadde noen rolle i massakrene under den andre verdenskrigen.

Han påstår at Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) ikke var innblandet i drapet på jødene.

Dette har ført til sterke protester fra Israel. I tillegg foregikk det massakre på polakker, noe som har ført til lignende protester fra Polen. Melnyk har også beskyldt den tyske presidenten Frank-Walter Steinmeier for å arbeide for russerne, noe som har ført til raseri fra alle politiske deler av Tyskland. Han har heller aldri sluttet å fordømme mangel på entusiasme fra Tyskland, Frankrike og Italia når det gjelder våpen de har lovet å levere.

Melnyks meninger og handlinger hindret likevel ikke Siemens i å restaurere en russisk gassturbin som Gazprom trenger for å sende gass gjennom Ukraina til Europa. Melnyk har også mislyktes med å få finanshjelp fra Tyskland på 9 milliarder dollar. Disse ble holdt tilbake av finansminister Christian Linder som straff for Ukrainas enorme gjeld til Brüssels Pan-European innsamlings-prosdyre.